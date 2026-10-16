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Доля оплат с помощью альтернативных методов выросла до 35%

Доля альтернативных банковским картам методов оплаты (pay-сервисов, оплаты смартфоном, QR-кодом и так далее) в III квартале 2026 г. выросла до 35% ― на три процентных пункта по сравнению с 2025 г. Об этом CNews сообщили представители «Т-Банка».

Несмотря на рост количества оплат наличными в 2026 г., клиенты продолжают выбирать альтернативные методы оплаты все чаще ― как для покупок в интернете, так и для оплаты на кассах магазинов. «Наиболее заметный рост объемов в 2026 г. мы видим у оплат в онлайн-магазинах по кнопке «T-Pay» (на 28% год к году) и у оплат в офлайне с помощью «T-Pay» на iPhone (более чем в два раза год к году)», — сказал Никита Буклиш, директор по продукту «T-Pay».

Год «T-Pay» на iPhone

«T‑Pay» на iPhone был запущен в сентябре 2025 г., и на данный момент ежемесячная аудитория этого способа оплаты превысила 1 млн человек. Если сравнить первые 12 месяцев работы «T‑Pay» на iPhone с аналогичным периодом у «T‑Pay» на Android, прирост ежемесячной аудитории iPhone оказался на 6% выше.

В апреле 2026 г. была добавлена для клиентов «T-Pay» на iPhone возможность оплачивать покупки смартфоном без подключения к интернету. Эта функция оказалась востребована: с апреля по сентябрь количество таких оплат выросло более чем в 15 раз ― до 40 тыс. в месяц. Возможность расплатиться при нестабильной связи или ограничениях мобильного интернета укрепляет доверие к альтернативным способам оплаты: человек знает, что в нужный момент платеж пройдет, даже если связь плохая, а банковской карты или наличных с собой нет.

Смартфон вместо банковской карты

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Сегодня смартфон уже заменяет банковскую карту и даже превосходит ее: альтернативные методы оплаты имеют более широкую функциональность по сравнению с «пластиком». Телефон с возможностью оплаты по NFC, BLE или QR-коду становится умной банковской картой: можно не только оплатить покупку, но и прямо в момент оплаты выбрать нужный счет, применить карту лояльности, оформить рассрочку.

В будущем банковская карта может повторить судьбу дискеты: исчезнуть как вещь, но остаться значком в интерфейсе. Клиент по-прежнему будет «выпускать карту» в приложении, хотя не получать ее на руки — так же как изображение дискеты до сих пор означает сохранение файла.

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