«ОТП Банк» и red_mad_robot создали архитектуру для самостоятельного внедрения ИИ-агентов

«ОТП Банк» внедрил архитектуру для создания ИИ-агентов, которую разработала технологическая компания red_mad_robot совместно с командой AI Lab банка. Решение позволяет бизнес-подразделениям банка самостоятельно собирать ИИ-агентов под свои задачи, тем самым экономя ресурсы центральной ИИ-команды. Об этом CNews сообщил представитель red_mad_robot.

Банк ставит целью системное внедрение ИИ в бизнес-процессы — переход от отдельных пилотов к массовому использованию. При таком масштабе каждый новый ИИ-агент требует участия центральной ИИ-команды, что не всегда возможно, так как ресурсы команды ограничены.

Разработанная архитектура задаёт единый способ создания и подключения ИИ-агентов. Бизнес-подразделение настраивает содержание и логику работы агента самостоятельно; центральная команда отвечает за инфраструктуру, доступы к системам банка и безопасность.

В этой архитектуре уже работают два агента: помощник для сотрудников по вопросам целей, KPI и адаптации, и ассистент для специалистов финансового блока, отвечающий на вопросы по бюджету подразделений. По опыту их запуска подготовлен план для внедрения агентов в других подразделениях банка.

«Мы сознательно уходим от модели, где каждый ИИ-агент — это отдельный проект и очередь к центральной технической команде. Наша цель — сделать так, чтобы бизнес-подразделения могли создавать агентов под свои задачи так же быстро, как формулируют саму задачу. Это не просто технологическое решение, а изменение того, как банк работает с ИИ на всех уровнях: от HR до финансового блока», — сказал Дмитрий Маркосьянц, директор по внедрению искусственного интеллекта и эффективности процессов «ОТП Банка».

«Ценность такой архитектуры проявляется со временем: каждый следующий агент опирается на готовые компоненты и отлаженные правила работы с данными, которые появились при создании предыдущих. ОТП получает основу, которая с каждым проектом становится богаче, а порог входа для новых подразделений — ниже», — отметил Илья Самофеев, исполнительный директор red_mad_robot.