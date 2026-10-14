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«Т1»: потери банков от сбоев систем и мошенничества сократились вдвое после 3 лет роста

Чистые потери банков от операционных рисков в 2026 г. пошли на спад — после трех лет превалирующего роста квартальная динамика по этому показателю развернулась вниз. За полгода банки-пользователи сервиса «Орикс» понесли вдвое меньше чистых потерь, чем в 2025 г. (в годовом эквиваленте), сократились потери практически по всем видам рисков. Об этом говорится в «Обзоре Орикс по операционному риску» ИТ-холдинга «Т1» за первое полугодие 2026 г.

В пересчете на год объем прямых потерь банков снизился с 55,9 млрд руб. в 2025 г. до 28,7 млрд руб. в 2026. Количество событий при этом выросло на 5% в пересчете на год — это говорит о тенденции снижения прежде всего размера убытков, а не частоты их регистрации. Так, доля событий с ущербом свыше 7 млн руб. сократилась с 50% в 2025 г. до 33% в первом полугодии 2026. Средний чек крупного события снизился на 40%, а их среднее количество (приведенное к году) – на 35%. Доля пяти крупнейших потерь банков в общем объеме прямых потерь также уменьшилась: с 28% в конце 2025 г. до 16% в первом полугодии 2026.

Доля внешнего мошенничества в прямых потерях в 2026 г. снизилась до 37% — впервые с 2022 г. Годом ранее она достигала рекордных 40%. Средний чек событий внешнего мошенничества сократился на 43% – до 118 тыс. руб. против 208 тыс. руб. годом ранее.

Изменения динамики наблюдаются и в области информационной безопасности. Общий объем прямых потерь от риска ИБ (среди пользователей сервиса Орикс) в первом полугодии 2026 г. снизился на 62% по сравнению с 2025 г. в пересчете на год. При этом впервые более половины потерь ИБ (53,8%) пришлось на события, не связанные с переводами денежных средств.

Активы МТС. Инфографика CNews
Активы МТС. Инфографика CNews

При этом основной объем прямых потерь, как и годом ранее, приходится на розничное банковское обслуживание – почти 70%. Его доля за год выросла примерно на 10 процентных пунктов. Потери третьих лиц в первом полугодии 2026 г. снизились на 34% в годовом выражении. Эксперты ИТ-холдинга «Т1» связывают это снижение с развитием инструментов противодействия социальной инженерии, которые применяют банки.

Всего с 2022 г. в «Ориксе» зарегистрировано более 6 млн событий с прямыми потерями, а их суммарный объем составил 203,9 млрд руб. с учетом накопленной статистики. Данные для исследования предоставили 18 банков-участников; всего в сервис загружены отчеты 24 банков начиная с четвертого квартала 2022 г.

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