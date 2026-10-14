Bell Integrator fabricaONE.AI разработала ИИ-решение для автоматизации тестирования АБС «ЦФТ-Банк»

Компания Bell Integrator fabricaONE.AI (акционер — ГК Softline) разработала программное решение для автоматизированного и нагрузочного тестирования АБС «ЦФТ-Банк» с применением технологий искусственного интеллекта. Оно сокращает трудозатраты на создание и актуализацию тестов, ускоряет регрессионное тестирование и подготовку к нагрузочным испытаниям при развитии АБС и ее интеграционного ландшафта. Об этом CNews сообщили представители Softline.

С ростом числа интеграций банкам, работающим на «ЦФТ-Банк», все дороже обходится поддержка актуальных автотестов и сценариев нагрузочного тестирования. Решение Bell Integrator снимает основную часть этой нагрузки: ИИ анализирует реальное взаимодействие систем и сам собирает из него исполняемые тесты. Время от изменения интеграции до готового теста сокращается, а инженеры занимаются проверкой бизнес-логики, а не ручным переносом запросов в код.

Источником данных могут быть логи или перехваченный HTTP/HTTPS-трафик, если прямого доступа к логам нет. ИИ находит вызовы, относящиеся к бизнес-процессу, выделяет endpoint, метод, заголовки и тело запроса, отличает константы от тестовых данных и выстраивает зависимости между шагами. Например, идентификатор из ответа одного сервиса автоматически подставляется в следующий запрос.

На выходе банк получает привычные артефакты, с которыми команда может работать сразу: автотест на Java (Rest Assured, JUnit 5), который можно запускать локально, из CI/CD или в составе регрессионного набора; сценарий нагрузочного тестирования для Apache JMeter, Gatling или k6 с параметризацией данных и корреляцией динамических значений. Профиль нагрузки добавляет специалист.

Это обычный код и стандартные сценарии: их можно хранить в Git, запускать через Jenkins или TeamCity и дорабатывать своими силами. При изменении интеграции система заново анализирует актуальный трафик и обновляет тест.

«Мы не ставили перед собой задачу сделать очередной генератор тестового кода. Код сегодня способен написать практически любой современный ИИ-инструмент. Самая трудоемкая часть начинается раньше — нужно понять, какие именно обращения выполняет система, как они связаны между собой, какие параметры динамические и как из реального взаимодействия получить стабильный воспроизводимый тест. Поэтому мы пошли от фактического поведения системы. Решение видит взаимодействие так же, как его видит инженер в логах или анализаторе трафика, разбирает его и уже после этого строит готовый тест. Для банка это означает возможность значительно быстрее расширять автоматизацию даже там, где исторически она требовала большого объема ручной работы», — сказал Кирилл Филенков, директор по качеству Bell Integrator.

Решение не ограничивается отдельными сервисами и API, а охватывает интеграционный контур «ЦФТ-Банк». Помимо HTTP/REST оно работает с очередями сообщений (JMS, ActiveMQ, IBM MQ, Kafka) и строит сценарии для асинхронных процессов. Это позволяет тестировать сквозные бизнес-процессы, которые начинаются в одной системе, проходят через АБС и интеграционный слой и завершаются во внешнем сервисе. Нагрузку при этом можно воспроизводить на интеграционный контур целиком, а не только на отдельный REST API. Со временем банк может собрать единую автоматизированную тестовую модель ЦФТ вместо набора разрозненных сценариев.

Чувствительные данные можно обезличивать перед передачей ИИ-компоненту. Для организаций с повышенными требованиями к информационной безопасности компоненты решения можно развернуть внутри контура заказчика, без передачи банковских данных во внешние сервисы.

Решение подходит как для автоматизации с нуля, так и для расширения существующей тестовой базы, а в перспективе его можно адаптировать для других корпоративных систем со сложными интеграциями. Новая разработка дополняет экспертизу Bell Integrator в области сопровождения АБС «ЦФТ-Банк», функционального, автоматизированного и нагрузочного тестирования банковских информационных систем.