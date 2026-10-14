Банк «Кубань Кредит» перешёл на VK Tech CedrusData Engine

Банк «Кубань Кредит» заменил зарубежную платформу виртуализации данных Denodo в ядре корпоративного хранилища данных на российский SQL-движок CedrusData Engine от VK Tech. Проект занял полгода и стал частью стратегии банка по технологической независимости. Об этом CNews сообщил представитель VK Tech.

Банк «Кубань Кредит» — крупнейший частный банк Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, которому доверяют свыше 360 тыс. частных и 42 тыс. корпоративных клиентов. Предыдущая платформа виртуализации использовалась в инфраструктуре банка четыре года. Переход на российское решение был обусловлен тремя факторами: снижением зависимости от иностранного ПО и связанных с ним санкционных рисков, растущей стоимостью лицензий у зарубежного вендора и стремлением банка использовать технологии, сопоставимые по функциональности с иностранными аналогами.

Команда банка провела сравнительный анализ доступных решений и двухмесячное тестирование в формате Proof of Concept. Выбор был сделан в пользу CedrusData Engine — SQL-движка на базе Trino с нативным исполнением операторов на Rust, включённого в реестр российского ПО. Решение показало оптимальный баланс производительности и безопасности, интегрировалось с СУБД и объектным хранилищем банка, а стоимость владения оказалась существенно ниже зарубежного аналога.

Для бизнес-пользователей переход прошёл бесшовно — их привычные процессы работы с данными не изменились. По итогам проекта банк импортозаместил ПО, ускорил выполнение ключевых процессов извлечения и обработки данных за счёт более эффективной оптимизации запросов и сократил расходы на лицензии при сопоставимом уровне поддержки.

«Переход на CedrusData был частью нашей стратегии технологической независимости. Мы провели двухмесячное тестирование решения и выбрали его как оптимальное по производительности, интеграции с нашими источниками данных и совокупной стоимости владения. Нам удалось сделать так, чтобы переход был максимально комфортным для бизнес-пользователей: все процессы продолжили работать в привычном режиме», — сказал руководитель департамента информационных технологий Банка «Кубань Кредит» Евгений Фащук.

«Банк «Кубань Кредит» перевёл на CedrusData ключевой участок инфраструктуры — ядро корпоративного хранилища данных, для которого простой недопустим даже на короткое время. Мы рады, что миграция прошла без сбоев и в срок, и продолжаем развивать функциональность CedrusData вместе с командой банка», — отметил лидер Data-направления VK Tech Владимир Озеров.