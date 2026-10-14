CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Внедрения ИТ в банках Импортонезависимость
|

Банк «Кубань Кредит» перешёл на VK Tech CedrusData Engine

Банк «Кубань Кредит» заменил зарубежную платформу виртуализации данных Denodo в ядре корпоративного хранилища данных на российский SQL-движок CedrusData Engine от VK Tech. Проект занял полгода и стал частью стратегии банка по технологической независимости. Об этом CNews сообщил представитель VK Tech.

Банк «Кубань Кредит» — крупнейший частный банк Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, которому доверяют свыше 360 тыс. частных и 42 тыс. корпоративных клиентов. Предыдущая платформа виртуализации использовалась в инфраструктуре банка четыре года. Переход на российское решение был обусловлен тремя факторами: снижением зависимости от иностранного ПО и связанных с ним санкционных рисков, растущей стоимостью лицензий у зарубежного вендора и стремлением банка использовать технологии, сопоставимые по функциональности с иностранными аналогами.

Команда банка провела сравнительный анализ доступных решений и двухмесячное тестирование в формате Proof of Concept. Выбор был сделан в пользу CedrusData Engine — SQL-движка на базе Trino с нативным исполнением операторов на Rust, включённого в реестр российского ПО. Решение показало оптимальный баланс производительности и безопасности, интегрировалось с СУБД и объектным хранилищем банка, а стоимость владения оказалась существенно ниже зарубежного аналога.

Для бизнес-пользователей переход прошёл бесшовно — их привычные процессы работы с данными не изменились. По итогам проекта банк импортозаместил ПО, ускорил выполнение ключевых процессов извлечения и обработки данных за счёт более эффективной оптимизации запросов и сократил расходы на лицензии при сопоставимом уровне поддержки.

Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости
Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости Конференция

«Переход на CedrusData был частью нашей стратегии технологической независимости. Мы провели двухмесячное тестирование решения и выбрали его как оптимальное по производительности, интеграции с нашими источниками данных и совокупной стоимости владения. Нам удалось сделать так, чтобы переход был максимально комфортным для бизнес-пользователей: все процессы продолжили работать в привычном режиме», — сказал руководитель департамента информационных технологий Банка «Кубань Кредит» Евгений Фащук.

«Банк «Кубань Кредит» перевёл на CedrusData ключевой участок инфраструктуры — ядро корпоративного хранилища данных, для которого простой недопустим даже на короткое время. Мы рады, что миграция прошла без сбоев и в срок, и продолжаем развивать функциональность CedrusData вместе с командой банка», — отметил лидер Data-направления VK Tech Владимир Озеров.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

В главном микроэлектронном холдинге страны 60% оборудования старше 25 лет

Власти попросили МТС, «Билайн», «Мегафон» и Т2 отложить блокировку звонков от крупнейших банков

Украинские БПЛА атаковали ЦОД Сбербанка рядом с гигантской АЭС

В крупнейшем микроэлектронном холдинге России «Элемент» назначен новый президент

CNews FORUM 2026: До главного ИТ-мероприятия остался месяц

«Яндекс Пэй» возвращается к работе после атак на дата-центры

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Лучшие умные обогреватели в 2026 году: выбор ZOOM

Обзор ноутбука ASUS ExpertBook Ultra: легкий и мощный бизнес-флагман

Наводим порядок в ленте ВК: как настроить под себя алгоритмы ВКонтакте

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще