Сбербанк запустил платформу GigaPlatform AI Studio для проверки ИИ-гипотез и создания агентов без программирования

Сбербанк представил GigaPlatform AI Studio — бесплатный сервис для тех, кто хочет попробовать ИИ на своих задачах и собрать собственного агента без программирования. Студия создана для частных пользователей и подходит как для личных дел, так и для работы. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

В ней можно расшифровать запись лекции, озвучить текст или разобраться в сложной теме. Можно также проверить идею для рабочего проекта или собрать помощника, который отвечает по загруженным документам. В одном интерфейсе собраны модели GigaChat, инструменты для их настройки, работа с голосом и документами и визуальный конструктор агентов из готовых блоков. Путь от идеи до рабочего прототипа занимает часы вместо недель разработки.

В AI Studio доступны все актуальные версии ИИ-моделей Сбербанка, включая флагманскую GigaChat 3.5 Reasoning. В будущем разработчики смогут прямо в студии получить собственный ключ доступа к текстовым моделям GigaChat и бесплатно попробовать их в своих проектах через API.

Проверка ИИ-гипотезы обычно занимает недели и требует привлечения программистов: для каждой технологии нужно писать код, а предпросмотра будущего решения, как правило, нет. Из-за этого путь от идеи до первой версии растягивается на месяцы, а инструменты приходится тестировать в разных средах. GigaPlatform AI Studio решает эти сложности. Например, в ней можно самостоятельно проверить жизнеспособность рабочей идеи — теперь это займет один день вместо недель или месяцев. Визуальный конструктор ИИ-агентов подойдет тем, кто только знакомится с технологией и пока не знает, как сформулировать задачу в чате, чтобы агент выполнил ее правильно. Сервис доступен бесплатно, вход — по «Сбер ID».

Антон Фролов, старший вице-президент, руководитель блока «Развитие генеративного ИИ» Сбербанка: «Лучше всех свою задачу знает тот, кто сталкивается с ней каждый день: студент перед сессией, менеджер, который тонет в почте, автор подкаста, которому нужен второй голос. Раньше, чтобы поручить такую задачу ИИ, нужно было уметь программировать или привлечь профессионала. В GigaPlatform AI Studio человек может сам попробовать разные модели, собрать своего помощника из готовых блоков и сразу проверить его в деле. Мы хотим, чтобы путь от идеи до работающего решения занимал один вечер, а ИИ стал таким же привычным инструментом, как текстовый редактор или таблицы».

Возможности GigaPlatform AI Studio

В GigaPlatform AI Studio доступны модели семейства GigaChat и инструменты для их настройки: можно одновременно отправить один запрос разным версиям модели и сравнить ответы, задать системные инструкции, изменить параметры генерации и проверить результат в чате. К модели можно подключить свои документы или собственную базу знаний — тогда она будет отвечать с опорой на эти материалы, например, в роли HR-консультанта, техподдержки первой линии или помощника отдела продаж.

Для сложных исследовательских задач есть режим Deep Research — он изучает открытые источники, сопоставляет данные и собирает структурированный отчет со ссылками. Можно задать или исключить определенные источники, загрузить собственные файлы и сохранить результат в PDF, HTML или Markdown. Диалог с моделью и ее настройки можно выгрузить в формате JSON – поделиться с коллегами или использовать как контекст для других ИИ-сервисов.

Отдельное направление — работа с голосом: модели распознают речь и озвучивают текст с настройкой пауз, ударений и интонации, а специальная разметка позволяет создавать диалоги с разными голосами, например, в формате подкаста. Агента можно собрать без кода и запустить прямо в студии. Для этого в визуальном конструкторе достаточно соединить блоки: модель, базу знаний, голосовые настройки и сценарии диалога, а затем сразу протестировать и запустить. В студии можно создать агентов для работы с данными и таблицами, генерацией изображений, проверки почты, синтеза речи и других задач. Начинающие пользователи могут взять один из готовых шаблонов или собрать из блоков или при помощи ИИ-ассистента.

В AI Studio есть встроенный помощник: он объясняет, что происходит на экране, и анализирует загруженные файлы. Для разбора документа достаточно загрузить его и нажать «Проанализировать» — помощник подготовит краткое содержание и ответит на вопросы. Еще один инструмент студии — бесплатное приложение для компьютера, которое помогает со встречами. Оно распознает начало звонка, предлагает записать разговор, расшифровывает его и подводит итоги, причем ничего не отправляет в облако.

Какие задачи можно решить в GigaPlatform AI Studio

Работать с разными моделями без технической подготовки: задавать вопросы на интересные темы, визуализировать код, озвучивать тексты и расшифровывать аудио.

Снять с себя рабочую рутину без привлечения разработчиков: например, создать HR-консультанта, первую линию техподдержки или помощника по продажам на основе своей базы знаний.

Быстро проверить гипотезу, прежде чем писать код: собрать рабочий прототип, протестировать промпты и параметры перед интеграцией.

Познакомиться с технологиями Сбербанка: сравнить ответы разных версий GigaChat, попробовать голосовые модели и собрать первого агента из готового шаблона.