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«Сбер» компенсирует покупки на борту самолёта бонусами «Спасибо»

«Сбер» сообщил о расширении программы привилегий для путешественников. Клиенты «СберПремьер», «СберПервого» и Sber Private Banking теперь могут компенсировать бонусами «Спасибо» дополнительные покупки во время полёта — еду и напитки из бортового меню SkyCafe каталога SkyShop. Воспользоваться новой возможностью на рейсах авиакомпаний «Аэрофлот» и «Россия».

Возместить расходы можно прямо в «СберБанк Онлайн»: открыть в профиле раздел «Путешествия» и выбрать компенсацию бонусами «Спасибо» за рестораны. Размер компенсации зависит от уровня обслуживания клиента и учитывается в общем лимите компенсаций за рестораны в аэропортах и на ж/д вокзалах России.

По обезличенным данным банка, премиальные клиенты банка активно пользуются SkyCafe: за последние 12 месяцев оборот покупок составил 59,7 млн руб., или в среднем около 4,9 млн руб. в месяц. Средний чек у клиентов «СберПремьера» составляет 2,2 тыс. руб., «СберПервого» — 2,7 тыс. руб., Sber Private Banking — 3,7 тыс. руб.

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Новая возможность дополняет другие привилегии «Сбера» для путешественников, которыми премиальные клиенты пользуются как в России, так и за рубежом. Внутри страны больше всего проходов в бизнес-залы приходится на Москву: среди отдельных залов лидируют «Кандинский» в Шереметьево — 11,9% всех проходов и «Чайковский» во Внуково — 5,1%. На третьем месте — MILE·ON·AIR Lounge в Пулково с долей 4,8%. За рубежом чаще всего клиенты посещают бизнес-залы в Анталье — на них приходится 12% зарубежных проходов, Ереване — 8,5% и Пхукете — 4,4%.

Одна из самых востребованных привилегий среди премиальных клиентов «Сбера» — компенсация расходов в ресторанах, которая теперь распространяется и на дополнительные покупки во время перелёта авиакомпаниями «Аэрофлот» и «Россия».

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