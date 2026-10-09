CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Тендеры Веб-сервисы ИТ в банках
|

«Точка Банк» запустил калькулятор для оценки прибыльности тендеров до подачи заявки

«Точка Банк» запустил бесплатный калькулятор тендеров в преддверии осеннего периода закупок. Инструмент помогает предпринимателям заранее оценить расходы на исполнение контракта и ожидаемую прибыль. С его помощью можно определить запас прочности – насколько допустимо снизить цену во время торгов, чтобы сохранить желаемый заработок. Об этом CNews сообщили представители «Точка Банка».

Калькулятор учитывает налоги, накладные и финансовую нагрузку. Пользователь указывает начальную цену контракта, прибыль в процентах и систему налогообложения. Затем добавляет предполагаемые расходы: оплату труда, материалы и другие прямые затраты. Страховые взносы на оплату труда калькулятор добавляет автоматически. Можно также указать суммы и сроки обеспечения заявки и контракта, отсрочку платежа, расходы на участие в тендере и резервы на непредвиденные затраты и гарантийные обязательства.

На основе этих данных калькулятор рассчитывает себестоимость исполнения контракта и примерную прибыль. Предприниматель может провести такую оценку без сложных таблиц: стоит ли участвовать в потенциальной закупке до подачи заявки.

Потребность в таком инструменте подтвердили опросы клиентов «Точка Банка» в июне 2026 г. Предприниматели рассказывали, что им трудно оценить заработок с учётом всех расходов и возможного снижения цены на торгах. При этом расчеты нередко приходится собирать с нуля для каждого нового тендера. Цена особенно важна при участии в электронных аукционах – наиболее востребованном конкурентном способе закупок по 44-ФЗ, по данным Минфина России за II квартал 2026 г. Во время торгов участники снижают цену, но требования заказчика к качеству и другим характеристикам предмета закупки сохраняются.

Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости
Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости Конференция

«В борьбе за крупный контракт подрядчик может увлечься снижением цены и упустить главное – оценить, сколько останется у компании после всех расходов. Хотя контракт на несколько миллионов ещё не означает, что компания хорошо заработает. Например, нужно купить материалы и оплатить работу команды раньше, чем поступят деньги от заказчика, – и это тоже влияет на прибыль. В строительных тендерах предприниматели часто опираются на смету, собственные таблицы или опыт прошлых проектов, примерно определяя расходы и прибыль. Важно заранее понять, хватит ли средств на исполнение заказа и оправдает ли прибыль вложенные усилия. Мы хотим, чтобы предприниматель шёл на торги с пониманием своей выгоды и не работал в минус. Иногда отказаться от невыгодного заказа – лучшее решение для бизнеса», – сказал продакт-менеджер сегмента «Строительный бизнес» от «Точка Банк» Дмитрий Бурсалиди.

Осенью заказчики готовятся к окончанию финансового года (с сентября по декабрь), и перед исполнителями открываются новые возможности, повышаются шансы на крупные сделки с госучреждениями. Это период контрактов на следующий год.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

CNews поставил новый рекорд посещаемости — 1,2 млн человек в сутки

Председатель Комитета цифрового развития Ленинградской области Андрей Сытник выступит на «CNews Петербург»

Россияне испугались цифрового рубля и банковских счетов. Страна в спешке переходит на бумажные деньги

Иски на четверть миллиарда выкатили знаменитому российскому производителю спецсредств связи для Минобороны

Греф объяснил, зачем Сбербанку отделения банка несмотря на всю цифровизацию

Российские лидеры оптимизации бизнес-процессов выступят на CNews FORUM 2026

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Обзор ноутбука ASUS ExpertBook Ultra: легкий и мощный бизнес-флагман

Наводим порядок в ленте ВК: как настроить под себя алгоритмы ВКонтакте

Обзор моноблока Acer Aspire C27-2G: рабочее пространство без лишних сложностей

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще