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Сбербанк начал тестировать операции с криптовалютой в «Сбербанк Онлайн»

Сбербанк готовит к запуску сервис для покупки, продажи, ввода и вывода криптовалют. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

На этапе тестирования доступны операции с BTC, ETH, USDT и другими популярными криптоактивами. С 1 декабря 2026 г. Сбербанк планирует предоставить всем клиентам возможность операций с криптовалютой в соответствии с российским законодательством. Помимо «Сбербанк Онлайн», операции будут доступны в «СберИнвестициях» и «СберБизнесе».

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Окончательный перечень криптовалют, допущенных к торгам, будет определен подзаконными актами Банка России. Точные сроки запуска операций будут зависеть от вступления в силу соответствующих нормативных актов регулятора.

6 октября 2026 г. Сбербанк вошел в реестр цифровых депозитариев Банка России. Начало тестирования — следующий этап подготовки сервиса к запуску для клиентов.

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