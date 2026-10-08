CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Инвестиции и M&A Цифровизация ИТ в банках Искусственный интеллект
|

В «СберИнвестициях» стал доступен ПИФ на базе искусственного интеллекта

Клиентам «СберИнвестиций» стал доступен биржевой ПИФ на базе искусственного интеллекта. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Запустила и управляет биржевым фондом партнер Сбербанка управляющая компания «Первая». Фонд называется «Фонд Искусственный интеллект», тикер – AIIQ. Средства фонда инвестируются в акции российских компаний.

Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости
Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости Конференция

По словам первого заместителя председателя правления Сбербанка Кирилла Царева, это первый в России биржевой фонд активного управления, в котором ИИ способен самостоятельно отбирать акции для инвестирования. В основе работы — анализ механизма принятия решений профессиональным портфельным управляющим. Три ИИ-агента независимо друг от друга анализируют конкурентов, фундаментальные показатели и новости. Каждый ИИ-агент формирует рекомендации — список на покупку, продажу и определенный рейтинг акций. Затем агенты проводят дискуссию между собой, обсуждая каждую позицию. Эта дискуссия фиксируется, ведется стенограмма. Она будет публиковаться на сайте управляющей компании.

Обработав эти данные, модель формирует единый портфель. Агент-супервайзер агрегирует мнения ИИ-агентов, разрешает противоречия и формирует итоговый портфель биржевого фонда. Затем этот портфель поступает на проверку к управляющему, который анализирует его, в первую очередь для соблюдения регуляторных норм, и только после этого трейдеру отдаются торговые поручения.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

CNews поставил новый рекорд посещаемости — 1,2 млн человек в сутки

Председатель Комитета цифрового развития Ленинградской области Андрей Сытник выступит на «CNews Петербург»

Россияне испугались цифрового рубля и банковских счетов. Страна в спешке переходит на бумажные деньги

Иски на четверть миллиарда выкатили знаменитому российскому производителю спецсредств связи для Минобороны

Греф объяснил, зачем Сбербанку отделения банка несмотря на всю цифровизацию

Российские лидеры оптимизации бизнес-процессов выступят на CNews FORUM 2026

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Наводим порядок в ленте ВК: как настроить под себя алгоритмы ВКонтакте

Обзор моноблока Acer Aspire C27-2G: рабочее пространство без лишних сложностей

Обзор водонагревателей Aurus: технологичная эстетика

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще