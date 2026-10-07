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Сбербанк запускает прямые расчеты с Мьянмой

Сбербанк запускает новые инструменты для работы на рынке Юго-Восточной Азии. Банк завершил подготовку к запуску механизма прямых расчетов с Мьянмой, который снимает зависимость от цепочки посредников в третьих странах. Речь идет о создании полноценной инфраструктуры для сопровождения крупных государственных контрактов и товарных потоков. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Сбербанк и Министерство финансов и доходов Республики Союз Мьянма заключили соглашение, которое формализует сотрудничество в области прямых расчетов, развития цифровых финансовых технологий и обмена регуляторным опытом.

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Ключевым элементом схемы выступает индийский филиал Сбербанка, что открывает доступ к проведению платежей в индийских рупиях и связывает мьянманские компании не только с Россией, но и с рынками Индии, Белоруссии и стран СНГ. Для участников внешнеэкономической деятельности это означает кратное сокращение сроков проведения операций и снижение валютных рисков.

В фокусе новой инициативы — переход от разрозненных операций к комплексному обслуживанию потоков между странами. Планируется, что через инфраструктуру Сбербанка пойдут расчеты за поставки энергоресурсов и услуги аэронавигации. Также будут проходить расчеты за товарный экспорт и импорт сельхозпродукции, удобрений, машиностроения.

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