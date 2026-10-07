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Обновленный «Индикатор» от «Синтегро консалтинг» готов к работе по новым правилам Банка России к расчету рисков

«Индикатор» полностью адаптирован под масштабные изменения в Положении 858-П (Указание № 7341-У) и прошел проверку первой отчетностью. Все сложные формулы и алгоритмы уже настроены внутри системы — пользователям не нужно пересчитывать риски вручную. Об этом CNews сообщили представители «Синтегро консалтинг».

От тестов к реальной отчетности

В «Синтегро консалтинг» начали доработку «Индикатора» еще в начале 2026 г. Весной 2026 г. совместно с группой пользователей провели пилотные расчеты на реальных данных, а также согласовали подходы с Банком России.

Сдача первой отчетности по новым правилам выявила точечные нюансы, связанные с различиями в бизнес-процессах страховщиков. Их учли и внесли в систему финальные правки.

Берет рутину на себя

Алгоритмы «Индикатора» автоматически рассчитывают риски и формируют показатели для отчетной формы 0420154. Система в том числе самостоятельно обрабатывает: график выплат по облигациям с переменным купоном; оценку рыночных рисков по новым формулам; расчет вероятности дефолта и коэффициента z для страховых премий; новые категории контрагентов для расчета риска; расчет убытка Xs для связанных лиц; показатель Assets.

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