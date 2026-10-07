«МТС Финтех» и «МТС Банк» первые на рынке провели сделку с цифровой валютой через лицензированный обменник

ПАО «МТС-Банк» сообщает о проведении первой на рынке сделки купли-продажи цифровой валюты для юрлица и учета ее в цифровом депозитарии на базе инфраструктуры «МТС Финтех» и «МТС Банка». Об этом CNews сообщили представители «МТС-Банка».

«МТС Финтех» и «МТС Банк» одними из первых на рынке начали активную работу с цифровыми валютами. Ранее компании ГК «МТС Финтех» были включены в реестры криптообменников и цифровых депозитариев Банка России. «МТС Банк», в свою очередь, автоматически расширил клиентам возможность совершать операции с цифровыми валютами. Компании заранее подготовили инфраструктуру для работы в новом правовом контуре.

После вступления закона в силу «МТС Финтех» и «МТС Банк» приступили к развитию сервисов для клиентов, которые работают с цифровыми активами. Ключевая цель – реализация полного цикла сделки внутри группы «МТС Финтех» при участии «МТС Банка». Таким образом, частные и корпоративные клиенты получают возможность покупать и легально хранить цифровые валюты под защитой регулятора, а также банка, обменника и цифрового депозитария, входящих в единую группу компаний.

На новой инфраструктуре была осуществлена первая в российском регуляторном контуре операция купли-продажи цифровой валюты. В рамках сделки юридическое лицо – резидент России – провело операцию купли-продажи эфира (ЕТН) с организацией, осуществляющей обмен цифровых валют. Расчеты исполнены через МТС Банк. Цифровой депозитарий тем временем провел первые операции по открытию цифрового счета и по учету цифровой валюты с лицензированным обменником.

«Для банка участие в такого рода сделках – это продолжение нашей логики: деньги и активы клиента должны обслуживаться в одном доверенном периметре. Цифровые валюты мы рассматриваем не как отдельную экзотику, а как еще один класс активов, к которому применимы те же требования по безопасности, прозрачности и клиентскому опыту, что и к традиционным операциям. В дальнейшем будет расширен перечень инвестиционных услуг в “МТС Инвестициях”, где также появятся новые продукты, связанные с цифровыми валютами, что позволит клиентам гибко управлять рисками и доходностью в условиях активно развивающегося рынка криптоактивов», – сказал Председатель Правления «МТС Банка» Эдуард Иссопов.

«Благодаря принятию закона “О цифровых валютах и цифровых правах” в России начал формироваться полноценный правовой контур обращения цифровых валют, а для финансовых компаний и их клиентов открылись новые возможности. Получение лицензий обменника и депозитария позволит МТС Финтех выстроить полный цикл внутри группы: клиент будет проходить весь путь – от покупки до хранения – в одном доверенном периметре. Мы рады быть первыми на рынке, кто реализовал этот сервис», – сказал генеральный директор «МТС Финтех» Тимур Козинцев.

«МТС Банк» планирует поэтапно расширять для клиентов возможность работы с криптовалютой в привычных цифровых каналах банка – в строгом соответствии с требованиями закона и подзаконных актов Банка России. Все сервисы будут запускаться с приоритетом защиты интересов клиентов.