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«Сбер2В» интегрировала омниканальный сервис Teletype App в платформу автоматизации бизнес-процессов

Пользователи платформы могут общаться с клиентами в разных мессенджерах в одном интерфейсе благодаря интеграции с Teletype App. Об этом CNews сообщили представители «Сбер2В».

Новая интеграция с Teletype App расширяет возможности платформы автоматизации бизнес-процессов (ранее SberCRM) «Сбер2В». Пользователи могут подключить популярные мессенджеры и соцсети (WhatsApp*, Telegram, «Макс», «Авито», «ВКонтакте» и пр.) и вести диалоги с клиентами в едином окне. Решение «Сбер2В Автоматизации» позволяет сотрудникам контакт-центров, отделов продаж и служб поддержки клиентов максимально быстро выходить на связь, расставлять приоритеты и выделять клиентов, которые ожидают ответа, чтобы ни один срочный запрос не потерялся. Вся история сообщений автоматически сохраняется в карточках клиентов и используется для анализа качества взаимодействия и дальнейшего улучшения клиентского сервиса. Менеджеры могут легко найти нужные чаты по ответственному сотруднику, стадии диалога и мессенджеру, а также перевести переписку на коллегу при необходимости.

Интеграция с Teletype App также упрощает работу команд, которые одновременно ведут большое количество клиентских обращений. Все коммуникации остаются в рабочем контуре Платформы, поэтому сотрудникам проще контролировать текущие запросы и продолжать работу с клиентом с учётом предыдущей переписки.

«Клиенты все реже звонят и всё чаще пишут, при этом ждут ответа сразу. Мы делаем так, чтобы команда видела все обращения в одном окне и ни одно сообщение не осталось без ответа», — Александр Корнеев, исполнительный директор Teletype App.

«Чем больше каналов для связи в CRM-системе, тем лучше и быстрее менеджеры могут отвечать на запросы и предлагать персонализированные предложения клиентам. Платформа автоматизации бизнес-процессов «Сбер2В» позволяет видеть всю историю взаимодействия с клиентом от первого сообщения в мессенджере до конечной сделки в одном интерфейсе. Прозрачный клиентский путь дает возможность анализировать успехи и неудачи, делать выводы и улучшать клиентский сервис, что неизменно ведёт к повышению лояльности клиентов и росту бизнеса», — сказал Евгений Лящук, лидер направления «Сбер2В Автоматизация».

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*Принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной на территории России.

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