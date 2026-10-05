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«СДМ-Банк» и «Диасофт» протестировали технологии для развития управления тарифами и клиентской аналитики

«СДМ-Банк» и компания «Диасофт» успешно завершили два пилотных проекта, в рамках которых протестировали возможности современных решений для развития процессов управления тарифами и клиентской аналитики. Об этом CNews сообщили представители «Диасофт».

В ходе пилотов «СДМ-Банк» опробовал на себе новые технологические решения «Продуктовая фабрика» (Digital Q.ProductFactory) для управления тарифами и расчета комиссий и «Фабрика данных» (Digital Q.DataFactory) для развития клиентской аналитики.

Полученные результаты позволили оценить применимость технологий и сформировать основу для дальнейшего развития этих направлений, включая возможный перенос отдельных процессов из основной банковской системы.

Более гибкое управление тарифами и развитие продуктовой линейки

Одним из направлений пилотирования стал расчет комиссий – важная часть процессов управления тарифами банковских продуктов.

Специалисты «СДМ-Банка» и «Диасофт» проверили возможности «Продуктовой фабрики» для реализации различных сценариев расчета комиссий и ее взаимодействия с основной банковской системой. В рамках пилота были апробированы предусмотренные техническим заданием банка виды комиссий.

Пилот позволил оценить возможности технологии для дальнейшего развития процессов управления тарифами. В перспективе использование «Продуктовой фабрики» позволит банку более гибко настраивать параметры продуктов, существенно расширять их линейку и формировать как стандартную линейку пакетов тарифов, так и более персонализированные тарифные предложения с учетом особенностей и потребностей различных групп клиентов.

При этом отдельные функции управления тарифами могут постепенно переноситься из основной банковской системы в специализированное решение. Такой подход позволит развивать продуктовую модель без необходимости масштабных изменений в основной банковской системе и одновременно снижать нагрузку на нее.

Новые возможности для клиентской аналитики

Второй пилот был посвящен использованию «Фабрики данных» для развития аналитики по работе с клиентами.

В рамках проекта была развернута аналитическая платформа, на базе которой специалисты банка апробировали подходы к объединению и обработке данных из основной банковской системы и построению аналитических представлений.

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На основе подготовленных данных были созданы дашборды, позволяющие анализировать поведение клиентов: динамику остатков и оборотов, активность, длительные периоды неактивности и отдельные аномалии.

Отдельное внимание было уделено анализу клиентского пути – от первого продукта до формирования устойчивых отношений с банком или появления признаков возможного оттока. Также были протестированы инструменты анализа эффективности продуктов и автоматического выявления отклонений.

Результаты пилота позволили «СДМ-Банку» оценить возможности нового подхода к клиентской аналитике и сформировать основу для дальнейшего развития этого направления.

Пилотирование как основа для дальнейшего развития

«Для нас было важно не просто протестировать отдельные технологии, а понять, как они могут применяться для решения конкретных задач банка. В рамках пилотов мы получили практический опыт использования современных инструментов для развития управления тарифами и клиентской аналитики, которые отсутствуют в классической core-системе. Особенно важно, что «Продуктовая фабрика» в перспективе открывает возможности для более интенсивного развития продуктового предложения и формирования персонализированных продуктов для клиентов. Теперь у нас есть основа для дальнейшей проработки этих направлений и принятия решений о переносе отдельных процессов из основной банковской системы», – отметил Олег Илюхин, заместитель председателя правления, директор по информационным технологиям «СДМ-Банка».

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«Пилот с «СДМ-Банком» показывает, как современные микросервисные решения могут использоваться для постепенного развития отдельных функциональных областей без необходимости сразу менять существующую банковскую систему. Такой подход позволяет сначала проверить технологию на конкретном сценарии, оценить результат и затем принимать решение о дальнейшем масштабировании», – сказал Илья Петров, руководитель решения «Продуктовая фабрика» в «Диасофт».

«В рамках проекта мы проверили возможности создания единого аналитического контура для работы с клиентскими данными и построения аналитики, необходимой бизнесу. Полученный опыт может стать основой для дальнейшего развития клиентской аналитики и расширения числа сценариев использования данных», – отметил Илья Шуйков, руководитель решения «Фабрика данных» в «Диасофт».

«Продуктовая фабрика» и «Фабрика данных» входят в состав экосистемы low-code разработки микросервисных программных продуктов Digital Q.

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