Оплатить ОСАГО теперь можно с помощью программы лояльности «Сбера»

Теперь оформлять защиту на маркетплейсе ОСАГО стало выгоднее: оплатить полис можно с использованием бонусов «Спасибо». Об этом CNews сообщил представитель Сбербанка.

Для этого нужно выбрать соответствующую опцию перед оплатой страхового полиса. Бонусы автоматически конвертируются в рубли и покрывают стоимость ОСАГО частично либо полностью.

Попасть на маркетплейс можно через разделы «Авто» или «Страхование» в «СберБанк Онлайн». На площадке «Сбера» водители могут сравнить предложения от 16 страховых компаний, включая СберСтрахование, и выбрать самое выгодное. Заполнение анкеты н а маркетплейсе у новых пользователей займёт несколько минут, для расчёта стоимости полиса понадобятся СТС или ПТС (ЭПТС), паспорт и водительское удостоверение.

С сентября покупки на маркетплейсе ОСАГО внесены в список категорий «Спасибо». Кешбэк могут получить клиенты, которым доступна соответствующая категория и которые выбрали её на месяц в разделе «СберСпасибо». Бонусы начисляются независимо от того, полис какой именно страховой компании выбирает клиент.

Чтобы копить бонусы, пользователям нужно каждый месяц выбирать категории в разделе «СберСпасибо» приложения «СберБанк Онлайн». За покупки в этих категориях начисляются бонусы. Главное — тратить по карте «Сбера» в выбранных категориях хотя бы 100 руб. ежемесячно. Также бонусы можно получить за покупки у партнёров программы.