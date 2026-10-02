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На площадке АФТ успешно завершен пилот по анализу условий финансовых продуктов с применением ИИ

В результате пилотного проекта на площадке Ассоциации ФинТех (АФТ) подтверждена гипотеза о применимости ИИ для формирования краткой памятки для пользователей, в которой отражены все ключевые условия сложных финансовых продуктов и указаны пункты, на которые необходимо обратить внимание. Внедрение такого механизма призвано помочь гражданам при выборе продуктов, значительно повысить финансовую грамотность населения, снизить мисселинг и объём жалоб на финансовые организации. В пилотном проекте приняли участие 11 ведущих компаний российского финтех-рынка.

В рамках пилота создавались и тестировались решения на базе ИИ, которые преобразовывали сложные многостраничные договоры в удобную памятку для клиента «На что обратить внимание», содержащую ключевую информацию об условиях и особенностях предоставления услуги. Таким образом, человек получает всю необходимую информацию о продукте, которым хочет воспользоваться, в удобной наглядной форме и не боится пропустить важные условия и исключения, которые мог бы не заметить, самостоятельно изучая многостраничный договор. В рамках пилота гипотеза об эффективности применения ИИ для анализа условий проверялась в четырёх основных треках: ипотека, вклад, кредитная карта и КАСКО.

В пилоте приняли участие ДОМ.РФ, ВТБ, Альфа-Банк, Московская биржа, МТС Банк, ОТП Банк, ПСБ, Сбер, Совкомбанк и Т-Банк. В ходе пилота в Технологической песочнице АФТ разработано четыре прототипа целевого решения (MVP), каждый из которых продемонстрировал свою эффективность. Свои MVP-решения представили: Совкомбанк, Сбер, Альфа-Банк, Т-Банк. В пилотном проекте задействовано шесть ИИ-моделей, среди которых Alice AI и YandexGPT Pro (входят в Yandex AI Studio) и GigaChat от Сбера. Проект реализован при методологической поддержке Лаборатории клиентского опыта Банка России.

«Этот пилотный проект входит в число наиболее крупных и значимых инициатив на нашей площадке. В рамках работы над созданием удобного продукта и оценкой его эффективности были реализованы три волны экспертного тестирования, а также два масштабных пользовательских тестирования, охвативших свыше 130 тысяч респондентов. Результаты опросов подтвердили, что памятка «На что обратить внимание», созданная с помощью ИИ, достоверно повышает уровень понимания условий сложных финансовых продуктов, при этом 87% участников тестирования положительно оценили появление такого инструмента», – отмечает генеральный директор Ассоциации ФинТех Максим Григорьев.

«Развитие ИИ-агентов сегодня позволяет применять их в самых разных жизненных ситуациях, в том числе в получении финансовых услуг. ИИ-агент для финансовых продуктов – это мост между сложными банковскими алгоритмами и реальными потребностями человека. Влияние на рынок этого решения неизбежно: финансовая грамотность, которой ДОМ.РФ уделяет так много внимания, перестает быть привилегией, а конкуренция между банками смещается в сторону честности и клиентоцентричности», – прокомментировал заместитель председателя правления ДОМ.РФ Банка, член правления, управляющий директор ДОМ.РФ Николай Козак.

«Результаты пилотного проекта подтвердили, что искусственный интеллект может стать эффективным инструментом для повышения прозрачности и понятности сложных финансовых продуктов для клиентов. Использование таких решений позволяет в удобной и доступной форме доносить до пользователя ключевые условия, помогать ему быстрее ориентироваться в существенных параметрах продукта и принимать более взвешенные решения. Мы считаем, что подобные инструменты обладают большим потенциалом для развития клиентского сервиса и повышения качества взаимодействия между финансовыми организациями и их клиентами», – подчеркивает первый заместитель председателя правления Совкомбанка Сергей Хотимский.

«Сегодня доверие клиентов строится на прозрачности: человеку важно ясно понимать условия финансового продукта и иметь возможность сопоставить их с другими предложениями. Технологии на базе ИИ могут сделать этот процесс проще и удобнее, помогая клиенту быстрее ориентироваться в сложной финансовой информации. МТС Банк внёс вклад в пилот не только тестированием, но и методологией: мы участвовали в разработке решения, согласовывали промты, формировали референсы и провели UX-исследования на реальной клиентской базе. Наши выводы подтвердили эффективность формата «памятки» для снижения когнитивной нагрузки. Это важный шаг к более открытым отношениям с клиентами», – подчеркивает Председатель Правления МТС Банка Эдуард Иссопов.

Предложение о проведении пилотного проекта было сформулировано компаниями-пионерами в ходе обсуждения на форуме Финополис 2025. Решение о старте пилота на площадке АФТ было принято Наблюдательным советом Ассоциации ФинТех 10 ноября 2025 года.

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