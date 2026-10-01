Умным кольцом Сбербанка теперь можно оплачивать покупки с помощью «Вжух»

Умное кольцо Сбербанка получило важное обновление — функцию бесконтактной оплаты. Это стало возможным благодаря интеграции с технологией «Вжух». Теперь пользователи могут с помощью кольца не только восстанавливать ресурс и поддерживать баланс между активностью и отдыхом, но также и использовать его как платежный инструмент без необходимости носить с собой банковскую карту или смартфон. Об этом CNews сообщили представители SberDevices.

Например, владелец кольца может налегке отправиться на пробежку, а потом купить воду или кофе. Оплата умным кольцом доступна по всей России — везде, где установлены биометрические терминалы «Сбербанка или терминалы банков-партнеров с поддержкой технологии «Вжух».

«Вжух» — это технология бесконтактной оплаты от Сбербанка, позволяющая владельцам iPhone и Android оплачивать покупки смартфоном без пластиковой карты, NFC-чипа или стикера, используя терминалы с поддержкой Bluetooth. В том числе с помощью «Вжух» можно оплачивать покупки без интернета. У технологии высокий уровень безопасности: для передачи данных используется быстрый и надежный протокол Bluetooth Low Energy, а специальные механизмы шифрования защищают данные от подделки и перехвата.

Для активации функции оплаты нужно привязать любой счет Сбербанка к приложению умного кольца. После этого пользователю необязательно носить с собой телефон. Когда на терминале отображается сумма покупки, пользователь подтверждает оплату жестом: когда рука находится параллельно полу надо дважды коснуться метки на кольце и поднести его к терминалу.

Умное кольцо Сбербанка — умное кольцо российской разработки, которое отслеживает показатели организма и становится незаменимым помощником в контроле физической активности и восстановлении. Встроенная нейросеть «ГигаЧат» анализирует собранные кольцом данные и формирует индивидуальные тренды организма, дает персональные рекомендации и отвечает на вопросы, связанные со здоровьем.

ИИ опирается на глубокие знания в различных экспертных областях. Получив в приложении сигнал об изменениях показателей, владельцы умного кольца Сбербанка благодаря интеграции с сервисом «СберЗдоровье» смогут выбрать подходящего врача и оперативно пройти диагностику.

Кольцо Сбербанка продается в официальном интернет-магазине SberDevices, магазинах партнеров, а также в отделениях Sber Private Banking и «СберПервого». Рекомендованная розничная цена — 24 990 руб.