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Льготы в России начали автоматически применять при оплате картой «Мир»

В России начали тестировать новый способ получения социальных льгот: положенная скидка определяется и применяется автоматически при оплате банковской картой «Мир». Пользователю больше не нужно предъявлять удостоверение или другие документы для подтверждения льготного статуса. Об этом CNews сообщили представители ИНПАС.

Для подключения к сервису держателю достаточно привязать карту «Мир» на портале «Госуслуг». После этого при оплате система автоматически проверяет право на льготу и применяет соответствующую скидку.

Один из ключевых элементов нового механизма — готовность привычной платежной инфраструктуры работать с социальными льготами. ИНПАС реализовал поддержку проекта на уровне терминального программного обеспечения и его интеграции с кассовыми системами. При оплате терминал получает необходимые данные для применения льготы и обеспечивает проведение операции в связке с кассовым ПО.

Первые операции по новой схеме уже прошли в Ростовском областном музее краеведения. Пилот проекта «Моя карта "Мир"» также развивается в Тюменской области и Республике Башкортостан.

Технологическую платформу проекта предоставляет НСПК, а банки и поставщики платежной инфраструктуры адаптируют свои решения для работы с новым сценарием. ИНПАС уже прошел этот этап на практике: решение компании используется в пилоте, а полученный опыт позволяет быстрее подключать к проекту банки и организации, которым требуется поддержка льгот непосредственно в процессе оплаты.

Для эквайринга это новый сценарий использования привычной инфраструктуры. Банковский терминал становится не только инструментом приема платежа, но и точкой доступа к дополнительным сервисам — в данном случае к автоматическому применению мер социальной поддержки.

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«Для пользователя все должно выглядеть как обычная оплата картой — без дополнительных документов и действий на кассе. За этим простым сценарием стоит взаимодействие платежной системы, терминала и кассового ПО. Наша задача — сделать эту технологическую часть надежной и максимально простой для подключения банками и организациями», — отметил директор по продукту ИНПАС Илья Карпейкин.

В дальнейшем механизм планируется использовать не только в учреждениях культуры, но также на транспорте и в коммерческих организациях.

Проект Правительства Россиии и Банка России реализуется при участии Минцифры России, Минтруда России, Минтранса России, Социального фонда России, Федерального казначейства и НСПК.

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