Сбербанк запустил универсального ИИ-помощника на горячей линии — «Справочную на 900». Сервис работает на речевых нейросетях Сбербанка и дает доступ ко всем возможностям искусственного интеллекта. Теперь номер 900 — не просто канал связи клиента с банком по финансовым вопросам, а полноценный многофункциональный голосовой ассистент, способный ответить на любые вопросы. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Главная особенность «Справочной на 900» — доступность. В отличие от чат-ботов, требующих стабильного интернет-соединения, новый сервис работает в офлайн-режиме напрямую по звонку. Причем воспользоваться им могут не только клиенты Сбербанка, а все желающие.

Достаточно позвонить по номеру 900, произнести слова «Справочная» или «Соедини со справочной» и устно сформулировать запрос — например, попросить найти номер горячей линии сотового оператора, банка или государственного ведомства, задать вопрос из любой области науки и искусства.

По команде «Переведи на гида» после соединения со «Справочной на 900» ИИ-помощник свяжет клиента с виртуальным экскурсоводом «Артуром» — он проведет пользователя по страницам мировой истории и культуры, расскажет об интересующих эпохах и событиях, достопримечательностях и произведениях искусства, а также составит прогулочный маршрут любой сложности, исходя из интересов и потребностей собеседника.

Команда «Переведи на СберКота» подключит к диалогу виртуального помощника для юных пользователей. «СберКот» умеет читать сказки, загадывать и отгадывать загадки, играть в игры, например, в «Ассоциации» и «Правду или миф». Он поможет в учебе — ответит на вопросы из разных областей знаний, объяснит тему из школьной программы и проверит домашнее задание.

«Справочная на 900» поддержит беседу с пользователями не только на русском, но и на узбекском, киргизском, казахском и таджикском. Достаточно подключиться к сервису с помощью команды на русском языке и продолжить разговор на одном из предустановленных иностранных.

Елена Левина, вице-президент, директор департамента «Забота о клиентах» Сбербанка: «Мы привыкли, что на 900 звонят для консультации по банковским вопросам. Но сам формат телефонного разговора может быть гораздо шире. Не у каждого человека в конкретный момент есть стабильный мобильный интернет, не всем удобно искать информацию в браузере или пользоваться ИИ-чатами. Поэтому мы пробуем сделать привычный номер 900 еще одной точкой доступа к возможностям искусственного интеллекта: человек просто звонит и задает вопрос голосом. Мы провели пилот, и он показал, что клиенты действительно используют этот сценарий и возвращаются к нему. Причем вопросы очень разные — от номера нужной организации до истории, экономики или просьбы рассказать интересный факт. Наша задача — постепенно расширять возможности сервиса, сохраняя максимально простой клиентский путь: позвонил на 900 и задал любой вопрос, не только банковский».

Сервис уже прошел пилотирование. С 29 апреля по 31 августа 2026 г. пользователи провели со «Справочной на 900» несколько тысяч диалогов. Средняя продолжительность разговора — две минуты. Чаще всего люди обращались за номерами горячих линий сотовых операторов, банков и различных ведомств (20%). 10% звонящих просили «рассказать что-нибудь интересное», а 3% хотели услышать анекдот. Среди популярных запросов также оказались исторические факты, рецепты, вопросы по экономике, менеджменту и другим наукам.