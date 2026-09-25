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Гознак начинает подключать банки к платформе цифрового рубля

Новое комплексное решение по подключению к платформе цифрового рубля Банка России представил Алексей Богаткин, генеральный директор Uniteller, дочернего предприятия АО «Гознак». Решение создано на ИТ-инфраструктуре Гознака в технологическом партнерстве с Uniteller для некрупных банков. По оценкам компании, экономический эффект от подключения к платформе цифрового рубля при помощи предлагаемого Гознаком решения позволит сократить затраты и сроки подключения в 1,5-2 раза и обеспечить экономию эксплуатации более чем вдвое. Об этом CNews сообщили представители Uniteller.

Предпосылкой к созданию такого решения послужило начало поэтапного внедрения в обращение цифрового рубля. С 1 сентября 2026 г. крупнейшие банки уже предоставили своим клиентам возможность совершать операции с цифровым рублем. В 2027-2028 гг. к платформе цифрового рубля Банка России должны будут подключиться некрупные банки.

Подключение к платформе цифрового рубля требует от банка особого программно-технического оснащения, а также наличия технических специалистов соответствующего профиля. Крупные кредитные организации, как правило, располагают собственной инфраструктурой и возможностью разработать индивидуальные программно-технические комплексы для того, чтобы обеспечить соответствие всем необходимым требованиям и осуществить подключение к цифровому рублю самостоятельно. Для некрупных банков такое подключение может вызвать необходимость дополнительных инвестиций в инфраструктуру, разработку ПО и найм необходимых специалистов.

Комплексное предложение Гознака «Цифровой рубль под ключ» позволяет переиспользовать инфраструктуру Гознака и специалистов Uniteller, получить готовое решение и выполнить все требования регулятора в минимальные сроки, практически исключив риски несоответствия таким требованиям. Банкам предлагается воспользоваться по арендной модели уже готовым платформенным решением. Это решение, размещенное на специализированных серверах в ЦОД Гознака, адаптируется под каждый конкретный банк индивидуально, исходя из его особенностей. Решение носит мультивендорный характер: его возможно интегрировать с банковским ПО всех ведущих компаний-разработчиков на рынке. Таким образом, у банков не будет необходимости дополнительно дорабатывать банковское ПО или менять существующих вендоров.

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В рамках комплексного предложения генеральным подрядчиком выступает Uniteller, который проведет аудит ИT-ландшафата заказчика, поможет ему с выбором необходимой конфигурации программных компонент решения, обеспечит его интеграцию с информационными системами банка, а также осуществит запуск решения в эксплуатацию вместе с полным техническим сопровождением на весь период действия договора. В дополнение к этому банку будет оказана помощь в подготовке всего пакета необходимых документов.

«Наше решение существенно сокращает затраты на самые капиталоемкие аспекты подключения к цифровому рублю, как в части защищенной цифровой инфраструктуры, так и в части необходимых специалистов и выполнения регуляторных требований. Мы знаем, как пройти путь по подключению к платформе цифрового рубля быстрее и дешевле, и готовы со всей ответственностью за результат провести по этому пути наших клиентов», - сказал заместитель генерального директора по маркетингу и стратегии АО «Гознак» Георгий Корнилов.

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