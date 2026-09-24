«Кворум» представил решение для перехода банков на новую модель взаимодействия с Реестром решений ФНС

С 1 января 2027 года вступает в силу новый порядок информационного взаимодействия кредитных организаций с налоговыми органами. В соответствии с Приказами ФНС России № ЕД-1-8/217@ и № ЕД-1-8/398@ все банки обязаны перейти на работу с Единым реестром решений о взыскании задолженности посредством REST API. Для обеспечения соответствия участников финансового сектора новым требованиям законодательства компания «Кворум» подготовила специализированный Адаптер «ФНС. Реестр Решений о взыскании задолженности».

Как было раньше и что меняется

До вступления в силу новых правил взаимодействие между ФНС и банками по вопросам взыскания задолженности (ст. 46 НК РФ) и приостановления операций по счетам (ст. 76 НК РФ) строилось по асинхронной push-модели через Систему межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ 3). Налоговые органы веерно рассылали электронные постановления и поручения во все кредитные организации, где у должника были открыты счета.

Такой подход создавал высокую нагрузку на инфраструктуру СМЭВ и требовал от банков обработки множества входящих документов. Кроме того, сохранялся риск временных задержек при обновлении статусов и повторных списаний средств, если задолженность уже была частично или полностью погашена в другом банке.

Новая архитектура переводит участников финансового сектора на модель запросов по требованию (pull-модель) с использованием прямого REST API Реестра решений ФНС. В основе модели лежат следующие принципы:

Реестр как единый источник данных. Постановления, поручения на перечисление задолженности (ПНО/UNO) и уведомления о приостановлении операций (ПОС/UPO) больше не рассылаются списком, а публикуются в Едином реестре ФНС в режиме реального времени.

Постановления, поручения на перечисление задолженности (ПНО/UNO) и уведомления о приостановлении операций (ПОС/UPO) больше не рассылаются списком, а публикуются в Едином реестре ФНС в режиме реального времени. Самостоятельный сбор документов. Банк самостоятельно, с заданной периодичностью обращается к API Реестра, запрашивает список вновь опубликованных и уточняющих документов, после чего загружает их для исполнения.

Банк самостоятельно, с заданной периодичностью обращается к API Реестра, запрашивает список вновь опубликованных и уточняющих документов, после чего загружает их для исполнения. Мгновенная актуализация. Данные в Реестре едины для всех участников рынка. Изменение статуса или суммы задолженности фиксируется моментально, исключаются двойные списания.

Преимущества подхода для банковской системы

Переход на REST API и pull-модель существенно повышает прозрачность и оперативность взаимодействия кредитных организаций с регулятором. В среднесрочной перспективе это приводит к целому ряду позитивных последствий:

Снижение накладных расходов. Исчезает необходимость прокачивать и обрабатывать гигантский объем дублирующих асинхронных XML-сообщений через СМЭВ. Исключение операционных ошибок. Использование актуального статуса из единого Реестра снижает риски ошибочной блокировки счетов клиентов и неправомерного списания средств. Контроль жестких регламентов. Взаимодействие через API фиксирует точное время создания документа в Реестре, что позволяет банку четко соблюдать установленные законодательством сроки ответа.

Функциональные возможности Адаптера «ФНС. Реестр Решений о взыскании задолженности» от компании «Кворум»



Разработанный компанией «Кворум» Адаптер «ФНС. Реестр Решений о взыскании задолженности» обеспечивает полную интеграцию АБС банка с REST API налогового органа.

Ключевой функционал решения включает:

Автоматическую загрузку и проверку документов. Адаптер регулярно запрашивает новые и уточняющие документы из Реестра (ПОС, ПНО), забирает архивы, автоматически проверяет открепленную электронную подпись (ЭП) и квитует документы с первичными записями.

Адаптер регулярно запрашивает новые и уточняющие документы из Реестра (ПОС, ПНО), забирает архивы, автоматически проверяет открепленную электронную подпись (ЭП) и квитует документы с первичными записями. Гибкую интеграцию с АБС. Полученные документы обогащаются служебными данными (включая метку времени отсчета регламента) и передаются во внутренние системы банка в форматах JSON или XML через очереди сообщений, веб-сервисы или файловый обмен.

Полученные документы обогащаются служебными данными (включая метку времени отсчета регламента) и передаются во внутренние системы банка в форматах JSON или XML через очереди сообщений, веб-сервисы или файловый обмен. Формирование и отправку ответов. Решение автоматически забирает из АБС ответные сообщения (сведения о доступном балансе BALANCE_INFO, невозможности исполнения IMPOSSIBILITY_RESPONSE, отчетах о списании PNO_EXECUTION_RESPONSE), подписывает их ЭП и отправляет в Реестр решений, отслеживая статус обработки.

Решение автоматически забирает из АБС ответные сообщения (сведения о доступном балансе BALANCE_INFO, невозможности исполнения IMPOSSIBILITY_RESPONSE, отчетах о списании PNO_EXECUTION_RESPONSE), подписывает их ЭП и отправляет в Реестр решений, отслеживая статус обработки. Сквозной мониторинг и контроль сроков. В Адаптере реализован удобный пользовательский интерфейс с системой фильтрации, а также встроенные механизмы визуального и email-информирования о приближении к нарушению регламентных сроков, сбоях в приеме документов или недоступности сервисов ФНС.

В Адаптере реализован удобный пользовательский интерфейс с системой фильтрации, а также встроенные механизмы визуального и email-информирования о приближении к нарушению регламентных сроков, сбоях в приеме документов или недоступности сервисов ФНС. Безопасное хранение. Предусмотрено сохранение документов и подписей в файловом хранилище с автоматической очисткой оперативных таблиц по истечению установленного срока.

Адаптер «ФНС. Реестр Решений о взыскании задолженности» выступает компонентом Платформы ГосИнтегратор. В составе Платформы он поддерживает работу со всеми популярными браузерами, в том числе российскими браузерами «Яндекс.Браузер» или «Атом», корректно работает на операционных системах семейства Windows Server и Astra Linux. Гарантируется стабильная работа с СУБД open source Postgres Pro, PostgreSQL, Oracle, MS SQL.

