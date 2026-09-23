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Сбербанк запустил пилотный сервис по оформлению семейной налоговой выплаты

Сбербанк запустил пилотный сервис, который позволяет семьям оформить семейную налоговую выплату через привычное банковское приложение. Проект развивает цифровое взаимодействие государства и бизнеса. Задача пилота — сделать получение новой меры государственной поддержки проще и понятнее для семей и постепенно расширять доступность такого клиентского пути. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Семейная налоговая выплата — новая мера государственной поддержки, которая действует в России с 2026 г. и позволяет семьям с двумя и более детьми вернуть часть уплаченного НДФЛ. Получить выплату за уплаченный в 2025 г. налог могут семьи, включая семьи с усыновленными детьми, если их среднедушевой доход не превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума в регионе.

Сбербанк выступает технологическим партнером государства, помогая интегрировать государственные сервисы в привычные для людей цифровые каналы. Новый пилот продолжает эту работу: государство определяет меру поддержки и условия ее получения, а банк помогает сделать путь к ней максимально простым для человека.

Сервис в пилотном режиме доступен клиентам в «Сбербанк Онлайн» для Android и в веб-версии. На iOS сервис пока недоступен. Поэтапный запуск позволит отработать новый механизм взаимодействия между банком и государственными информационными системами, оценить и улучшить клиентский путь и подготовить сервис к дальнейшему масштабированию.

Подать заявление можно полностью онлайн. В «Сбербанк Онлайн» для Android достаточно найти через поиск «Семейную налоговую выплату», в веб-версии — перейти в раздел «Все сервисы», далее в раздел «Госуслуги». В сервисе человек может проверить доступность ему данной выплаты и, если она ему положена, заполнить заявление, авторизоваться через «Госуслуги» и дать согласие на передачу данных (если оно не было предоставлено ранее). Подать заявление необходимо в срок до 30 сентября включительно.

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Ольга Баталина, первый заместитель министра труда и социальной защиты России: «В социальной сфере удобство получения помощи — одна из важнейших задач. Сотрудничество государства и бизнеса дает такую возможность. Новую меру поддержки — ежегодную семейную выплату — с 1 июня получило уже порядка 1,4 миллиона человек. А с возможностью оформить ее теперь и через приложение Сбербанка клиентский путь станет более комфортным».

Петр Днепровский, директор дивизиона «Государственные продукты и сервисы» Сбербанка: «Государство последовательно развивает меры поддержки семей, а наша задача как партнера — помогать людям пользоваться ими в привычных цифровых каналах. Семейная налоговая выплата — новая и масштабная мера поддержки, которая потенциально охватывает миллионы людей. Поэтому особенно важно с самого начала выстроить понятный цифровой путь ее получения. Сбер первым среди банков запускает такой сценарий в пилотном формате. За сложным процессом обмена данными человек должен видеть всего несколько понятных действий в привычном приложении. Мы рассчитываем, что этот опыт станет основой для дальнейшего развития взаимодействия банков и государства и позволит масштабировать такие цифровые решения на социально значимые услуги».

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