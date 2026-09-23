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Сбербанк открыл каталог навыков для ИИ-агентов на платформе GitVerse

Сбербанк объявил о запуске на ИИ-платформе GitVerse каталога навыков. Это сценарии для ИИ-агентов, которые могут включать инструкции, скрипты и другие вспомогательные материалы. Каталог позволяет пользователю найти подходящий навык, ознакомиться с его содержимым и подключить его к своему ИИ-агенту вместо самостоятельной подготовки необходимых инструкций и инструментов. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

В каталоге представлено десять категорий навыков. Основная часть навыков предназначена для разработчиков и охватывает задачи от проектирования и дизайна до работы с интерфейсами и API. Также в каталоге представлены навыки, упрощающие миграцию с зарубежных систем на продукты экосистемы Сбер.

Отдельная категория навыков, созданных командами GigaCowork и «ГигаАгент» — платформы управления ИИ-агентами и автономного помощника для повседневных и рабочих задач — помогает решать широкий спектр бизнес-задач: от маркетинга и закупок до финансов. Такие навыки позволяют автоматизировать практически любой пул операций: отвечать на типовые запросы клиентов, анализировать открытые данные о заказчиках, сопоставлять маркетинговые источники с воронкой продаж, выстраивать более эффективные рабочие процессы. В свою очередь, навыки, представленные в каталоге GitVerse, также могут быть интегрированы с GigaCowork и ГигаАгент, благодаря этому решения получают новые инструменты, маршруты, виджеты.

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Рафаел Тонаканян, директор дивизиона развития и сопровождения производственного процесса (SberWorks) Сбербанка: «Мы видим рост спроса на разработку с применением ИИ-агентов и инструментов, которые оптимизируют процессы, сокращают издержки и повышают эффективность команд. Каталог навыков — один из таких инструментов, и он занимает важное место в экосистеме GitVerse. Мы развиваем платформу, ориентируясь на реальные запросы рынка, чтобы пользователи получали именно те решения, которые нужны им в работе».

Полный перечень доступен на сайте. Каталогом можно пользоваться без регистрации на GitVerse, подключив подходящий навык к совместимому ИИ-агенту. ИИ-платформа GitVerse разработана «СберТехом», дочерней компанией Сбербанка.

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