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В «ББР Банке» стали доступны международные платежи в цифровых валютах

«ББР Банк» сообщил о запуске сервиса международных расчетов для участников внешнеэкономической деятельности с использованием цифровых валют. Инструмент позволяет бизнесу проводить платежи иностранным контрагентам за несколько минут при стоимости транзакции от 0,4%.

Использование цифровой валюты обеспечивает полную легальность и прозрачность операций. Платежи теперь можно довести до получателя в любой валюте без ограничений на виды товаров и сферы бизнеса. Кроме того, система автоматически формирует всю необходимую документацию для валютного контроля, избавляя компании от рутины, а также ускоряет возврат экспортной выручки — средства поступают экспортеру в течение одного рабочего дня.

«Цифровая валюта — это уже наша новая реальность и вполне рабочий инструмент для импортеров и экспортеров. Главное преимущество сервиса — предсказуемость. Бизнес получает не просто быстрый канал перевода средств, но и прозрачный комплаенс», — отметил Александр Киселев, директор корпоративного блока «ББР Банка».

Осуществление расчетов по внешнеторговым контрактам доступно всем участникам ВЭД. Для подключения к механизму достаточно направить соответствующий запрос в удобный территориальный офис «ББР Банка».

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