Новое приложение «СберИнвестиций» доступно в App Store

Владельцы iPhone теперь могут установить новую версию приложения «СберИнвестиции» — в App Store она представлена под названием «Сияние». Ссылка на скачивание размещена на официальных ресурсах Сбербанка. В банке рекомендуют установить приложение как можно скорее, поскольку время его доступности в магазине может быть ограничено. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

В основе обновления — свежий взгляд на работу с портфелем. В приложении также появились дополнительные инструменты для анализа рынка, упростился ряд операций. Пользователи могут круглосуточно обращаться в поддержку.

Теперь структура вложений, их динамика и распределение по отраслям представлены в четырех разделах. «Активы» показывают состав портфеля и долю каждого инструмента, «Движения» — бумаги с максимальным ростом и снижением, «Отрасли» — распределение капитала по секторам экономики, «Счета» — данные по брокерским счетам и ИИС. Такое представление помогает оценить общую картину и подробнее изучить отдельные составляющие портфеля.

Рядом отображаются избранные и недавно просмотренные инструменты — к ним можно возвращаться без повторного поиска. Состав и порядок блоков на экране можно настроить под свои задачи, разместив наиболее востребованную информацию на первом плане.

В разделе «Рынок» появился скринер акций — инструмент для отбора компаний по заданным параметрам. Карточки облигаций дополнены рейтингом выпуска и другими ключевыми характеристиками. Свечные графики теперь можно масштабировать, чтобы подробнее анализировать изменение стоимости инструмента за выбранный период.

Приложение также позволяет перевести ценные бумаги по СБП, заказать справки по индивидуальному инвестиционному счету и получить документы об убытках. Эти функции собраны в разделе «Профиль», где пользователи могут выбрать нужную операцию или оформить запрос на документы.

В разделе «Помощь» круглосуточно доступна служба поддержки. Здесь можно получить консультацию по работе приложения и при необходимости дополнить свой вопрос скриншотом. В этом же разделе собраны ответы на вопросы об инвестиционных продуктах и операциях.

Максим Чекмарев, директор дивизиона «СберИнвестор» Сбербанка: «В новой версии мы сделали акцент на том, чтобы инвестору было проще видеть общую картину по своим активам и быстрее принимать решения. Обновленный портфель помогает оценить его структуру, динамику и распределение по отраслям, а новые инструменты расширяют возможности для анализа рынка и проведения операций. При этом все основные сервисы, включая документы и круглосуточную поддержку, всегда под рукой. Приложение уже доступно в App Store, поэтому владельцам iPhone лучше не откладывать установку».