Число пользователей банковской интеграции «Контур.Диадока» выросло в 39 раз

«Контур.Диадок» и «Контур.Банк» расширили интеграцию электронных документов и платежей. В сервисе появились новые сценарии для предоплаты и контроля информации о платеже, а для клиентов «Контур.Банка» платежи по документам из «Контур.Диадока» проходят без комиссии. Об этом CNews сообщили представители «Контура».

Среднемесячное число пользователей интеграции выросло в 39 раз с момента запуска. В среднем одна компания проводит с её помощью девять платежей по документам в месяц. Чаще всего сервис используют компании из FMCG – 17,2%, общепита – 10,6% и логистики – 8,8%. При этом 59% пользователей составляют компании с годовой выручкой до 10 млн руб., еще 32% – с выручкой от 10 до 100 млн руб.

До обновления платежное поручение можно было подготовить по документам постоплаты – УПД, УКД и счетам-фактурам. Теперь к ним добавились формализованные счета, поэтому сценарий доступен и компаниям, которые работают по предоплате. Сумма загружается из документа автоматически, при необходимости ее можно изменить или оплатить счет частично.

Еще одно изменение – отображение информации о платеже из интернет-банка непосредственно в «Контур.Диадоке». Информацию видят участники сделки, в том числе сотрудники без доступа в интернет-банк. Это позволяет отслеживать, отправлен ли платеж, без дополнительной сверки с бухгалтерией. Для клиентов «Контур.Банка» платежи по документам из «Контур.Диадока» проводятся без комиссии независимо от банка получателя.

По данным телефонного опроса клиентов «Контура» (200 респондентов, опрос проведен в июне 2026 г.), 10% пользователей сталкивались с ошибками при ручном переносе реквизитов из документов в интернет-банк. На перенос данных могло уходить до 30 минут в день в зависимости от количества обрабатываемых документов.

Сергей Зарипов, руководитель финтех-направления в «Контуре»: «Развивая интеграцию «Диадока» и «Контур.Банка», мы следуем глобальным трендам: спрос на встроенные финансы растёт, а бизнес все активнее переходит на формализованные документы. Наше решение закрывает эти запросы – оно помогает не только обмениваться документами, но и сразу переходить к оплате без ручного переноса данных. Дальше мы будем только усиливать интеграцию, объединяя документы и платежи в сквозные сценарии продуктов Контура и интернет-банка, где бизнес тратит минимум усилий на рутину».

В дальнейшем интеграцию планируют распространить на неформализованные документы, включая сканы и изображения. Это позволит формировать проекты платежей по большему числу входящих документов.