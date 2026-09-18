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При поддержке Сбербанка в Ленобласти запускают первый в России ИИ-проект по управлению АПК

Сбербанк заключил соглашение о сотрудничестве с правительством Ленинградской области. В рамках партнерства в регионе запустят первый в России пилотный проект по использованию генеративного искусственного интеллекта для цифровой трансформации агропромышленного комплекса (АПК). Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Документ подписали управляющий головным отделением Сбербанка по Ленинградской области Александр Закурдаев и вице-губернатор Ленобласти Олег Малащенко.

В качестве технологической основы проекта выступит модель GigaChat от Сбербанка, которая поможет автоматизировать рутинные процессы и повысит скорость принятия управленческих решений в АПК Ленобласти. Цифровой помощник будет заниматься оптимизацией и проверкой документации по субсидиям для аграриев, а также подготовкой ответов на обращения сельхозтоваропроизводетелей.

От точечных пилотов к эре агентов: как ИИ меняет российский финтех
От точечных пилотов к эре агентов: как ИИ меняет российский финтех цифровизация

Александр Закурдаев, управляющий головным отделением по Ленинградской области Северо-Западного банка Сбербанка: «Для «Сбера» этот проект еще раз подтверждает готовность региона к инновациям, а нейросети GigaChat – к решению сложных прикладных задач государственного уровня. Интеграция отечественной разработки в критически важную инфраструктуру демонстрирует зрелость российских AI-решений и курс страны на достижение технологического суверенитета».

Олег Малащенко, вице-губернатор Ленинградской области: «Агропромышленный комплекс Ленинградской области — один из самых инновационных в России. Мы внедряем цифровые технологии, которые позволяют отрасли идти вперед: ускорять принятие решений, автоматизировать процессы, повышать эффективность. Уверен, что этот пилотный проект даст региону новые возможности для развития».

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