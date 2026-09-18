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Мобильная связь от «СберМобайла» станет бесплатной для зарплатных клиентов Сбербанка

Сбербанк берет на себя все расходы на мобильную связь для тех, кто получает зарплату на карту банка. Каждый месяц клиенты будут получать 50 ГБ скоростного интернета и 300 минут звонков без каких-либо списаний. Для этого достаточно перенести свой действующий номер телефона в «СберМобайл» и подключить тариф «Для профессионалов». В итоге человек сможет сэкономить на связи более 7500 руб. в год. Об этом CNews сообщили представители «СберМобайла».

Это расширяет возможности зарплатной карты Сбербанка. Мобильная связь вычеркивается из обязательных ежемесячных расходов человека. Здесь нет скрытых условий и требований по тратам: пока начисляется зарплата, связь оплачивает Сбербанк.

Клиенту не придется менять контактные данные в онлайн-банках, на «Госуслугах», в мессенджерах или сервисах доставки. Перейти в «СберМобайл» можно со своим номером. Для этого достаточно оставить заявку в приложении «Сбербанк Онлайн» или в отделении Сбербанка при оформлении зарплаты.

Ольга Барынина, директор по стратегии «СберМобайла»: «Мобильная связь давно стала неотъемлемой частью повседневной жизни — она помогает нам оставаться на связи с близкими, работать и решать привычные задачи. Поэтому появление «СберМобайла» среди преимуществ зарплатного проекта дает клиентам понятную и ощутимую выгоду. Для нас это возможность познакомить с мобильной связью от «Сбера» новую аудиторию, дать ей возможность оценить качество связи и сервиса, которые в данный момент уже доступны 7,5 млн действующим абонентам СберМобайла».

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Кирилл Царев, первый заместитель председателя правления Сбербанка: «Мы последовательно убираем из повседневной жизни наших клиентов лишние финансовые расходы и ограничения. В августе этого года сделали бесплатными переводы между клиентами «Сбера» и оплату ЖКХ в «Сбербанк Онлайн». Теперь отменяем плату за мобильную связь для зарплатных клиентов. Это продолжение простого подхода: чем чаще человек пользуется нашими сервисами, тем понятнее и выгоднее они должны быть. Деньги, которые обычно люди тратили на связь, останутся в их личном бюджете».

Оплата связи Сбербанком дополняет преимущества для зарплатных клиентов банка. Они уже получают специальные условия по кредитам, ипотеке и вкладам, могут воспользоваться сервисом «Деньги до зарплаты» и предложениями сервисов Сбербанка и партнеров. Сбербанк расширяет возможности зарплатной карты, чтобы она была полезна не только в день зачисления денег, но и в ежедневных делах.

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