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Пользователи новых интеллектуальных колонок Сбербанка смогут дать устройству собственное имя

У пользователей новых интеллектуальных колонок «СберБум» 2.0 появилась возможность выбрать для своего устройства собственное, уникальное имя. Теперь вместо привычного активационного слова «Салют». Достаточно сказать: «Салют, хочу называть тебя по-другому», и устройство попросит повторить выбранное слово пять раз, чтобы запомнить его. В процессе развития технологии, ее качество будет улучшаться, а число повторений значительно сократится. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Функция стала возможной благодаря разработке собственной модели распознавания на основе нейросети «ГигаЧат», которая выделяет уникальное имя из окружающих звуков, а обновленная архитектура и мощное аппаратное обеспечение новой модели интеллектуальных колонок, позволили интегрировать ее в устройство. Это дает пользователю полную свободу выбора и делает взаимодействие с колонкой по-настоящему персональным.

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При использовании данной функции, устройство остается эмпатичным и поддерживает диалог на максимально естественном языке. Пользователь может выбрать наиболее подходящий под настроение и восприятие голос помощника.

Андрей Белевцев, старший вице-президент, руководитель блока «Технологическое развитие» Сбербанка: «Мы первыми на рынке умной техники разработали уникальную модель на основе нейросетей, используемых в «ГигаЧат», которая позволяет выбрать имя своей интеллектуальной колонке. Мы постепенно уходим от стандартного активационного слова, чтобы дать пользователю полную свободу выбора. Сейчас в устройствах доступна первая версия модели, качество которой будет постепенно улучшаться. Это открывает новую эру персонализации в мире умных устройств. Новое поколение интеллектуальных колонок доступно в продаже уже сегодня на официальном сайте компании SberDevices».

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