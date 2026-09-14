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R-Style Softlab: RS-Digital Ruble готово к тиражированию в банках второй и третьей волны

Компания R-Style Softlab объявила о готовности решения RS-Digital Ruble к тиражным внедрениям в кредитных организациях, которым предстоит подключиться к платформе цифрового рубля в 2027–2028 гг. Решение проектировалось с расчетом на банки, которые закрывают полный обязательный контур операций в существующем инфраструктурном периметре и в сжатые сроки — без отдельной инвестиционной программы под ЦОД и без выделенной проектной команды на год.

RS-Digital Ruble — адаптер и SDK для интеграции банковских систем с платформой цифрового рубля Банка России. Модуль формирует и обрабатывает сообщения по требованиям платформы и альбома форматов, поддерживает операции физических и юридических лиц и операции финансового посредника: открытие и закрытие цифровых кошельков, конвертацию рублей в цифровую форму и обратно, переводы C2C, C2B и B2B, прием оплаты по универсальному QR-коду, платежи в бюджет и самоисполняемые сделки. В состав решения входят контуры обработки и контроля с маршрутизацией и обогащением данных, АРМ для сотрудников банка и эмулятор платформы.

Ключевое инженерное решение — компактность стенда. Базовая конфигурация, достаточная для запуска сервиса и прохождения испытаний, укладывается в ограниченный набор серверов и не требует перестройки инфраструктуры банка; масштабирование до отказоустойчивой схемы с автоматизированным выпуском сертификатов, резервированием и разнесением по двум ЦОДам выполняется наращиванием той же конфигурации, без пересборки решения. Встроенный эмулятор платформы позволяет отлаживать и тестировать сценарии до подключения к контуру Банка России — техническая часть проекта идет параллельно организационным процедурам, а не после них. Поддержка регулярных обновлений альбомов форматов ведется централизованно и входит в стоимость лицензии, поэтому изменение требований регулятора не превращается для банка в отдельный проект доработок.

Отдельное направление экспертизы компании — клиентский путь на входе в сервис. Открытие счета цифрового рубля требует выпуска сертификата безопасности, подтверждения личности через «Госуслуги» и настройки защищенного транспортного взаимодействия мобильного приложения с системами банка. R-Style Softlab реализует этот сценарий как в ручном режиме с участием службы информационной безопасности, так и в режиме автоматизированного выпуска сертификатов с интеграцией с ЕСИА — второй вариант сокращает открытие счета до нескольких минут в мобильном приложении.

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На рекрутинг каждого ИТ-специалиста компании тратят до 30% от его годовой зарплаты цифровизация

«Для клиента платеж цифровым рублем выглядит просто: один универсальный QR-код на кассе, выбор способа оплаты на экране, подтверждение — несколько секунд. Основная работа банка лежит не здесь, а на входе в сервис. Счет цифрового рубля открывается не в конкретном банке, а на платформе Банка России, банк выступает финансовым посредником и отвечает за выпуск сертификатов, подтверждение личности и защиту транспортного взаимодействия. Именно здесь банки разойдутся по качеству сервиса: там, где выпуск сертификата автоматизирован, клиент открывает счет за минуты, там, где он остается ручной операцией, процесс растягивается — и часть клиентов просто не доходит до первой операции. Функциональные требования к решениям задал регулятор, они одинаковы для всех вендоров, и сравнивать нас по списку сценариев смысла мало. Разница видна на стенде: сколько оборудования нужно поднять, сколько недель проходит до первой транзакции и можно ли вести разработку, пока идут согласования. Мы изначально собирали адаптер под эти три вопроса», — сказал Андрей Кузнецов, лидер направления «Цифровой рубль» R-Style Softlab.

Компания развивает цифровой рубль в связке с собственной линейкой дистанционного банковского обслуживания InterBank RS для физических и юридических лиц. Для банка это означает возможность вести внедрение ЦР и доработку каналов ДБО в рамках одного проекта и с одной зоной ответственности вендора — включая предпроектное обследование, архитектуру, расчет комплекса технических средств, требования информационной безопасности и сопровождение процедуры оценки влияния.

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