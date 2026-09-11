В «СберБанк Онлайн» появится новый раздел для родителей и школьников

«Сбер» запустил в приложении «СберБанк Онлайн» новый раздел «Школьные сервисы». Родители смогут дистанционно подключить ребёнка к системе школьного питания, привязать его детскую или молодёжную «СберКарту» либо платёжный стикер к школьной пропускной системе, следить за балансом и покупками в столовой и буфете, а также совершать переводы без комиссии. Обращаться в школу и подавать бумажное заявление для этого больше не потребуется. Раздел доступен в приложении «СберБанк Онлайн» на устройствах Android, а с октября — на iOS.

На первом этапе «Школьные сервисы» заработают в пяти тысячах школ по всей России, где оператором питания выступает «Расчётные решения». Для ребёнка от 6 до 13 лет сервис подключает родитель с обязательным подтверждением согласия.

В новом разделе родители смогут видеть не только общую сумму расходов, но и состав каждой покупки ребёнка в школьной столовой или буфете. Это поможет вовремя заметить, что школьник чаще выбирает перекусы вместо полноценного обеда, и лучше планировать расходы на питание. Здесь же отображается текущий баланс лицевого счёта, который можно пополнить с карты «Сбера» без комиссии.

Ребёнок сможет оплачивать питание детской или молодёжной «СберКартой» либо платёжным стикером с яркими персонажами. В школах с соответствующей инфраструктурой карту или стикер также можно будет использовать как пропуск — школьнику не придётся носить с собой несколько отдельных карт.

Подключение занимает несколько минут. Чтобы воспользоваться сервисом, родителю нужно ввести «Школьные сервисы» в строке умного поиска «СберБанк Онлайн», открыть раздел и указать номер школы и СНИЛС ребёнка. Приложение проверит, подключена ли школа к сервису, после чего детскую или молодёжную «СберКарту» можно будет привязать к лицевому счёту питания и школьной пропускной системе.

«Школьные сервисы» предназначены для родителей и учеников от 6 до 17 лет. Подключение и использование раздела бесплатны.