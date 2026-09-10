«Т-Банк» открыл клиентам доступ к торговле на бирже с помощью внешних ИИ-агентов

«Т-Инвестиции», инвестиционное направление в экосистеме «Т-Банка», предоставили возможность всем клиентам (независимо от статуса) торговать на бирже с поддержкой искусственного интеллекта. Теперь инвесторы могут подключать свой брокерский счет к внешним ИИ-агентам и настраивать доступ к операциям внутри своего профиля (от чтения данных и аналитики до исполнения поручений пользователя).

Все действия ИИ-агента возможны только во время активного сеанса работы пользователя в чате с ИИ-агентом: агент не может выполнять операции без подтверждения человека и его участия.

С помощью ИИ-агента инвесторы могут следить за рынком, управлять портфелем, вести учет налогов и многое другое. Соединяясь с торговым терминалом «Т-Инвестиций», ИИ-агент в реальном времени получает данные о составе портфеля инвестора, остатках на его счетах, истории операций, рыночных котировках и т.д., что дает ему возможность с высокой точностью исполнять индивидуальные запросы пользователя.

Инвестор общается с ИИ-агентом в интерфейсе обычного чата, что существенно упрощает коммуникацию, повышает скорость и удобство управления инвестиционным портфелем.

Пользователь вправе выбрать любого доступного на рынке ИИ-агента, при этом он самостоятельно настраивает его работу: от тестирования, контроля всех подключений до управления разрешениями. Для первого знакомства с ИИ-агентами «Т-Инвестиции» рекомендуют начать с торговли на демонстрационном счете ― без риска потери реальных средств.

ИИ-агент — это помощник и новый интерфейс для инвестирования, в дополнение к мобильному приложению и торговому терминалу. Для работы с ним не требуется владеть навыками программирования. ИИ-агент выглядит как чат, где человек отдает инвестиционные поручения в виде обычного текста. В отличие от чат-бота, ИИ-агент не только отвечает на вопросы, но и самостоятельно планирует и выполняет сложные действия.

Благодаря подключению к торговой системе «Т-Инвестиций» через протокол Model Context Protocol (MCP) ИИ-агент способен выполнять множество разнообразных задач: в их числе — анализ рынка, выставление стоп-лоссов и торговых заявок, учет налогов, исполнение автоматических торговых сценариев и многое другое.

Например, пользователь может поставить агенту задачу «ребалансировать портфель» при определенных изменениях на рынке, «купить акцию» при достижении определенной цены, «перевести средства» в какой-то актив перед закрытием торгов. ИИ-агент совершает операцию только после подтверждения клиента.

Инвестор самостоятельно устанавливает и может изменять уровень доступа ИИ-агента — с прозрачной фиксацией всех разрешенных операций.

Доступные варианты: только просмотр данных (включая баланс, состав портфеля, историю операций); просмотр и исполнение торговых поручений (включая стоп-лоссы и заявки на совершение сделок); просмотр, исполнение поручений и переводы внутри собственных счетов.

Преимущества ИИ-агентов: скорость анализа. ИИ может за секунды обрабатывать терабайты данных, включая недоступную для ручного сканирования информацию; скорость реакции на новости. ИИ-агент считывает корпоративное событие (например, отчет по РСБУ) и отправляет заявку в стакан менее чем за 0,5 секунды; отсутствие эмоций. Искусственный интеллект не подвержен усталости, страху и другим эмоциям; контроль рисков. Автоматизация риск-параметров защищает инвестора от рыночной волатильности и эмоционального удержания убыточных позиций; экономия времени. Инвесторы освобождаются от рутинного анализа и ручного выполнения повторяющихся операций; удобство. Для исполнения задачи инвестору достаточно написать в чат с ИИ-агентом.

Возможности ИИ-агентов в «Т-Инвестициях»:

Аналитика и мониторинг: поиск ценных бумаг по заданным параметрам (примеры: «Найди самую дешевую акцию», «Найди самый выгодный ОФЗ со сроком погашения 2 года»); сбор актуальных цен, объемов торгов и биржевых стаканов (пример: «Какой спред в стакане у Сбера?»); сводка новостей по конкретным эмитентам с оценкой рыночного сентимента (пример: «Какие новости по КазаньОргСинтезу?»); формирование персональных отчетов и выявление паттернов поведения инвестора.

Управление портфелем: проверка текущего баланса, состава портфеля и свободных средств (примеры: «Сколько средств у меня в портфеле?», «На сколько надо пополнить баланс, чтобы покрыть гарантийное обеспечение?»); расчет текущей доходности и оценка рисков (примеры: «Какие облигации в моем портфеле наименее прибыльны?», «Как изменится мой портфель, если ставка упадет на 0,5%?»); ребалансировка портфеля по текстовой команде (примеры: «Приведи долю Сбера в моем портфеле к 15%»); пополнение портфеля (пример: «Если в портфеле отрицательный баланс, пополни его с карты»).

Торговые операции: выставление рыночных и лимитных заявок; выставление стоп-заявок; отмена активных ордеров.

Анализ операций: учет налогов (пример: «Сколько налогов я заплатил с начала года?»); анализ сделок (пример: «Насколько прибыльными были мои сделки по Сберу?»); поиск инвестиционных идей; анализ прогнозов (пример: «Найди идеи аналитиков, прогнозы которых сбывались чаще всего»); суммаризация прогнозов по бумаге; поиск рыночных аномалий.

Для начала работы инвестору необходимо выбрать, подключить и настроить ИИ-агента по инструкции на сайте «Т-Банка».

Далее пользователь заходит в чат с ИИ-агентом и ставит ему инвестиционные задачи, а ИИ-агент их исполняет. Если задача недостаточно четкая, ИИ-агент задает уточняющие вопросы.

Готовую задачу ИИ-агент переводит на язык программного кода, решает и возвращается к инвестору в чат с результатом.

Подтверждение всех операций, связанных с торговлей и движением средств — строго на стороне пользователя: ИИ-агент исполняет поручения только после явного согласия клиента.

Любые аналитические выводы ИИ-агента по тем или иным активам не являются инвестиционной рекомендацией и имеют соответствующую маркировку.

Александр Гусев, директор по развитию брокерских продуктов «Т-Инвестиций», сказал: «Искусственный интеллект кардинально меняет опыт работы с торговой платформой: инвестор больше не кликает по меню и не ищет нужные вкладки, он просто разговаривает с ИИ-агентом в чате, а тот сам запрашивает котировки, проверяет баланс инвестора и выставляет заявки через защищенный сервер. ИИ-агенты способны не только упростить взаимодействие инвестора с рынком, но и сэкономить время на выполнение аналитических задач, улучшить скорость реакции на рыночные события и контроль рисков. При этом принятие финальных решений о сделках остается за человеком».