Smart Engines представила полнофункциональный кредитный конвейер на базе платформы Smart Document Engine

Smart Engines открыла банкам дорогу в Max, представив полнофункциональный кредитный конвейер на базе платформы Smart Document Engine. Распознавание удостоверений личности, сканирование деловых документов и защита от мошенничества, ранее представленные в отдельных решениях, теперь доступны в составе единой платформы, работающей прямо в мессенджере. Теперь в Max можно построить полноценное мини-приложение для выдачи кредитов, страхования и проведения сделок – с функциональностью от ввода паспортных данных и проверки подлинности до распознавания документов формата А4 и передачи структурированных данных в корпоративные системы. При этом конфиденциальная информация не покидает устройство пользователя, а вся обработка выполняется автоматически и за секунды. Об этом CNews сообщил представитель Smart Engines.

Банки активно переносят в мессенджеры привычные пользовательские сценарии – кредитования, страхование и другие финансовые услуги, требующие ввода десятков документов, в том числе многостраничных, с разными шаблонами и гибкой структурой. Один из наиболее сложных примеров, востребованных в процессах ипотечного кредитования и сделок с недвижимостью – выписки из ЕГРН: в зависимости от истории объекта, количества собственников и наличия обременений документ может занимать 10 и более страниц и встречаться в разных шаблонах. Чтобы построить полноценный конвейер прямо в мессенджере, необходимо в реальном времени извлекать из документов структурированные данные и проверять на признаки цифрового вмешательства и дипфейков.

Smart Engines перенесла эту функциональность в Max, обеспечив мгновенную обработку всех документов, необходимых для кредитного и ипотечного конвейера в банке. Платформа Smart Document Engine определяет тип каждого документа, извлекает необходимые поля, распознает таблицы, печатный и рукописный текст, подписи и печати, а также проверяет документы на признаки цифрового вмешательства с помощью генеративного ИИ и фоторедакторов. Решение поддерживает ЕГРН, СНИЛС, договоры, справки о доходах, паспорта любых стран мира и другие документы, которые используются при кредитовании, страховании и сделках с недвижимостью.

Платформа работает с документами в том виде, в котором они поступают в банк: фотографиями бумажных документов, сканами и ксерокопиями, многостраничными файлами PDF, выгрузками и скриншотами из личных кабинетов. Результатом становятся структурированные данные, готовые для передачи в информационные системы банка и быстрого принятия решения по заявке. Платформа также возвращает координаты распознанных элементов на уровне знакомест, слов и символов, а также метрики уверенности и альтернативы, благодаря чему результат обработки становится объяснимым и проверяемым.

С новыми возможностями платформы Smart Engines Max становится не только каналом коммуникации с клиентом, но и точкой запуска автоматизированного кредитного конвейера. Решение также масштабируется под разные сценарии работы банка: сотрудники могут распознавать документы на смартфонах и планшетах, а серверная инфраструктура – обрабатывать большие потоки документов со скоростью до 900 страниц в минуту без использования GPU.

Smart Document Engine входит в Единый реестр российского ПО и относится к классу искусственного интеллекта.