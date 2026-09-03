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Сбербанк поможет развивать цифровые решения в Еврейской автономной области

Сбербанк и правительство Еврейской автономной области заключили соглашение о долгосрочном сотрудничестве. Документ подписали президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф и губернатор региона Мария Костюк. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Стороны планируют совместно развивать и апробировать технологии искусственного интеллекта, решения в области финансового менеджмента и процессной аналитики. Еще одно направление — развитие ИТ-систем, в том числе аналитическая платформа Навигатор BI.

Отдельное внимание уделят цифровым решениям для социально значимых отраслей. Сбербанк и правительство региона намерены сотрудничать в сфере здравоохранения и образования, а также совместно работать над комплексным развитием общественного транспорта и цифровой трансформацией этой отрасли.

Кроме того, соглашение предусматривает обмен экспертизой и проведение совместных образовательных и научно-практических мероприятий в области финансов, аналитики, искусственного интеллекта и инноваций.

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Герман Греф, президент, председатель правления Сбербанка: «Соглашение носит системный характер и направлено на повышение эффективности государственного управления в ЕАО за счет внедрения инструментов процессной и визуальной аналитики от «Сбера». Мы переходим от точечных ИТ-решений к комплексной цифровой трансформации социально значимых отраслей, где ключевым критерием успеха станет измеримое улучшение операционных показателей — от снижения времени оказания услуг для людей до оптимизации транспортных потоков».

Мария Костюк, губернатор Еврейской автономной области: «Для Еврейской автономной области соглашение со «Сбером» — это доступ к готовым цифровым решениям, которые уже доказали свою эффективность в других регионах. Мы рассчитываем на практический результат в тех сферах, которые напрямую влияют на качество жизни людей: в образовании, здравоохранении, государственном и муниципальном управлении. Рассчитываю, что объединение опыта «Сбера» и задач, стоящих перед правительством области, поможет нам быстрее внедрять современные технологии в интересах земляков».

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