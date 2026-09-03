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Сбербанк и «Фишстат» объединяют цифровые платформы для рыбной отрасли и логистики

Сбербанк и ООО «Фишстат» заключили соглашение о технологическом партнерстве, направленное на интеграцию цифровых платформ в сфере рыбной отрасли и логистики. Документ подписали заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов и директор «Фишстат» Евгений Карпов. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Соглашение предусматривает объединение отраслевой Экосистемы сервисов для оптовой торговли рыбой онлайн FishStat и логистического сервиса «Биржа грузов», разрабатываемого дочерним обществом группы «Сбер» — ООО «Транспортные решения». Интеграция платформ позволит участникам рыбного рынка — рыбодобытчикам, оптовым покупателям, перевозчикам и экспедиторам — в едином цифровом пространстве размещать груз, подбирать транспорт, оформлять электронные перевозочные документы и получать оплату за перевозку в сокращенные сроки.

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Для перевозчиков предусмотрены стабильный поток заказов и гарантии своевременных расчетов. Логистические компании получат доступ к автоматизированному документообороту, подписанию документов онлайн и расширенной аналитике для управления маржинальностью. Все пользователи будут проходить авторизацию через «СберБизнес ID», что обеспечивает надежность контрагентов, а встроенные модели искусственного интеллекта позволят автоматизировать проверку документов и предоставлять персонализированные рекомендации.

Для Сбербанка сотрудничество открывает доступ к сложившемуся отраслевому грузопотоку Дальнего Востока и создает возможности для предложения участникам рынка финансовых продуктов.

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