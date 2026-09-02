Искусственный интеллект принесет Дальнему Востоку 683 млрд рублей к 2030 году

По оценкам Сбербанка, к 2030 г. совокупный прирост ВРП регионов ДФО благодаря ИИ достигнет 683 млрд руб. Это 5,8% от прогнозируемой экономики макрорегиона в 2030 г. Для сравнения в 2022 г. суммарный ВРП субъектов ДФО составлял 8,7 трлн руб., или 6% от ВВП России. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Наибольший вклад в прирост внесут три региона: Республика Саха (Якутия) — 158,1 млрд руб.; Сахалинская область — 150,7 млрд руб.; Приморский край — 107,3 млрд руб. На эти три субъекта приходится более 60% всего экономического эффекта от ИИ в ДФО.

Александр Ведяхин, первый заместитель председателя правления Сбербанка: «Мы видим, что искусственный интеллект становится реальным драйвером экономического роста для Дальнего Востока. 683 млрд руб. дополнительного ВРП к 2030 г. — это не футуристический прогноз, а практический потенциал, который уже сегодня закладывается через внедрение цифровых решений в ключевых отраслях. При этом эффект будет сконцентрирован в трёх регионах-лидерах — Якутии, Сахалинской области и Приморском крае. И что особенно показательно, драйверами роста станут не только традиционные для Дальнего Востока добыча и транспорт, но и торговля. Это свидетельствует о структурной трансформации экономики региона, где ИИ помогает повышать эффективность в самых разных секторах».

Отраслевая структура эффекта также показательно отражает экономическую специализацию ДФО. Лидирует добыча полезных ископаемых, где прирост валовой добавленной стоимости от ИИ составит 284,3 млрд рублей. На втором месте транспорт — 91,7 млрд руб., на третьем — торговля с 62,6 млрд руб. дополнительной валовой добавленной стоимости.

Александр Ведяхин: «Для Дальнего Востока, где расстояния измеряются тысячами километров, а логистика и добыча остаются основой экономики, ИИ даёт эффект, сопоставимый с масштабными инфраструктурными проектами. И речь идет не о капитальных вложениях в новые заводы и дороги, а о повышении эффективности существующих процессов. Мы видим запрос со стороны бизнеса на внедрение аналитических инструментов, прогнозной логистики, интеллектуального управления производством. «Сбер» готов предложить региону свои технологические решения и экспертизу, чтобы этот потенциал был реализован в полном объеме».