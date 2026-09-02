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Искусственный интеллект принесет Дальнему Востоку 683 млрд рублей к 2030 году

По оценкам Сбербанка, к 2030 г. совокупный прирост ВРП регионов ДФО благодаря ИИ достигнет 683 млрд руб. Это 5,8% от прогнозируемой экономики макрорегиона в 2030 г. Для сравнения в 2022 г. суммарный ВРП субъектов ДФО составлял 8,7 трлн руб., или 6% от ВВП России. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Наибольший вклад в прирост внесут три региона: Республика Саха (Якутия) — 158,1 млрд руб.; Сахалинская область — 150,7 млрд руб.; Приморский край — 107,3 млрд руб. На эти три субъекта приходится более 60% всего экономического эффекта от ИИ в ДФО.

Александр Ведяхин, первый заместитель председателя правления Сбербанка: «Мы видим, что искусственный интеллект становится реальным драйвером экономического роста для Дальнего Востока. 683 млрд руб. дополнительного ВРП к 2030 г. — это не футуристический прогноз, а практический потенциал, который уже сегодня закладывается через внедрение цифровых решений в ключевых отраслях. При этом эффект будет сконцентрирован в трёх регионах-лидерах — Якутии, Сахалинской области и Приморском крае. И что особенно показательно, драйверами роста станут не только традиционные для Дальнего Востока добыча и транспорт, но и торговля. Это свидетельствует о структурной трансформации экономики региона, где ИИ помогает повышать эффективность в самых разных секторах».

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Отраслевая структура эффекта также показательно отражает экономическую специализацию ДФО. Лидирует добыча полезных ископаемых, где прирост валовой добавленной стоимости от ИИ составит 284,3 млрд рублей. На втором месте транспорт — 91,7 млрд руб., на третьем — торговля с 62,6 млрд руб. дополнительной валовой добавленной стоимости.

Александр Ведяхин: «Для Дальнего Востока, где расстояния измеряются тысячами километров, а логистика и добыча остаются основой экономики, ИИ даёт эффект, сопоставимый с масштабными инфраструктурными проектами. И речь идет не о капитальных вложениях в новые заводы и дороги, а о повышении эффективности существующих процессов. Мы видим запрос со стороны бизнеса на внедрение аналитических инструментов, прогнозной логистики, интеллектуального управления производством. «Сбер» готов предложить региону свои технологические решения и экспертизу, чтобы этот потенциал был реализован в полном объеме».

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