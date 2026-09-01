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В «СберИнвестициях» появилась инвестиционная копилка для подростков от 14 лет

К новому учебному году «СберИнвестиции» запускают «ИнвестКопилку» для школьников. Теперь можно легко стартовать в инвестициях с 14 лет, а сервис поможет сделать этот процесс для молодых инвесторов простым и понятным за счет автоматических и регулярных отчислений. Это первый подобный продукт для подростков в возрасте от 14 лет, в основе которого находится инвестиционный инструмент, а не депозит. Об этом CNews сообщил представитель «Сбера».

«ИнвестКопилка» — счёт, на котором подросток сможет учиться инвестировать сам: копилка открывается с лимитом пополнения 5 тыс. руб. в год, а увеличить его можно будет с согласования родителей; пополнения от 100 руб. автоматически вкладываются в биржевой фонд с минимальным уровнем риска --«Консервативный» (тикер – SAFE); открытие и обслуживание «ИнвестКопилки» бесплатные, брокерская комиссия за покупку паев фонда также отсутствует.

Для подростков это простой способ начать копить и понимать, как работают инвестиции и получать опыт финансовой грамотности на практике, а не по учебнику.

Биржевой паевой фонд «Консервативный» — это инструмент с минимальным риск-рейтингом (первый уровень риска из пяти), который подходит самым осторожным инвесторам и при этом может показывать привлекательную доходность. Он включает инструменты денежного рынка, краткосрочные государственные и корпоративные облигации.

До конца сентября функция будет доступна всем подросткам от 14 лет на Android. На iOS обновление выйдет с новым релизом приложения для AppStore. А позже прямо в «ИнвестКопилке» появится игровой режим обучения.

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«СберИнвестиции» запустили «ИнвестКопилку» в 2023 г. Удобный способ отчислений клиент выбирает сам: средства могут зачисляться по расписанию, в виде процента с покупок или в виде «сдачи» — разницы между стоимостью покупки и суммой, полученной после ее округления. Совершеннолетним клиентам доступен не только SAFE, а три варианта стратегий с разным уровнем риска.

Роман Кожура, управляющий директор, управление развития инвестиционного бизнеса Сбербанка, сказал: «Мы запустили нашу «ИнвестКопилку» более 3 лет назад. За это время мы видим огромный интерес у взрослых инвесторов к этому инструменту. Например, четверть новых клиентов с брокерскими счетами приходят именно благодаря копилке, а 40% тех, кто регулярно инвестирует через брокера, делают это именно с помощью копилки. Подросткам с 14 лет уже доступны молодежная «СберКарта», вклад, накопительный и брокерский счета. Так, за полтора года число подростков, открывших брокерский счет в «СберИнвестициях», превысило 250 тыс. Мы видим очень высокий интерес к инвестициям у подростков, поэтому открыли для них еще один инструмент».

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