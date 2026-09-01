«МТС Банк» предоставил клиентам возможность оплаты по универсальному платежному QR-коду

ПАО «МТС-Банк» объявляет о запуске оплаты по универсальному платежному QR-коду (УПК) в офлайн и онлайн торговых точках. Универсальный платежный код заменяет множество разных QR-кодов одним – покупатель сканирует его и сам выбирает способ оплаты в своем смартфоне, среди тех, которые предлагает торговая точка. Об этом CNews сообщили представители «МТС Банка».

Стандарт поддерживает до пяти платежных методов: Система быстрых платежей (СБП), pay-сервисы банков, цифровой рубль, сервисы оплаты частями (BNPL) и перевод по реквизитам.

Для клиентов «МТС Банка» и пользователей «МТС Денег» переход на УПК будет полностью бесшовным, им и раньше были доступны платежи по различным QR-кодам всеми наиболее популярными платежными методами. Оплата по QR-коду доступна всем клиентам «МТС Банка» независимо от модели телефона, его операционной системы и наличия мобильного приложения – оплата доступна и через интернет-банк. Для сканирования QR-кода достаточно открыть камеру смартфона, она распознает код и автоматически переведет на форму оплаты.

Мерчанты, пользующиеся эквайрингом «МТС Банка», также автоматически с 1 сентября 2026 г. принимают оплату по QR-кодам в формате УПК – переход на новый стандарт не требует от них дополнительных действий.

«МТС Банк» развивает оплату по QR как внутри России, так и за рубежом. Недавно была обновлена программа лояльности. Теперь банк предлагает клиентам единые условия начисления кешбэка как при оплате по картам, так и по QR с карт «МТС Деньги».