IBS поможет адаптировать ERP-системы к работе с цифровым рублем

Группа компаний IBS готова взять на себя комплексную адаптацию ERP-систем к изменениям, связанным с внедрением цифрового рубля. Своевременная настройка бизнес-процессов, учетных механизмов и интеграций позволит соблюсти требования законодательства и продолжить работу в штатном режиме. Об этом CNews сообщили представители IBS.

С 1 сентября 2026 г. использование цифрового рубля в качестве платежного инструмента становится обязательным для ряда компаний. В 2026 г. изменения касаются организаций, у которых выручка за предыдущий год превысила 120 млн руб. С 1 сентября 2027 г. норма распространится на компании с выручкой свыше 30 млн руб. Нововведение затрагивает организации, которые принимают оплату от физических лиц, для остальных использование цифрового рубля остается добровольным.

Цифровой рубль — третья форма национальной валюты Рлоссии, представляющая собой безналичные денежные средства, учитываемые на цифровых счетах в информационной системе Банка России. Для компаний внедрение цифрового рубля означает перенастройку бизнес-процессов, ERP-систем и интеграционных механизмов. В первую очередь речь идет о корректной обработке платежных сценариев, обмене данными с банками и контрагентами, а также отражении операций в учете и отчетности.

«Организациям, на которые распространяются новые нормы, необходимо должным образом подготовить ERP-системы и интеграции, чтобы избежать сбоев в расчетах и учете. У IBS уже есть опыт успешного внедрения цифрового рубля. Мы готовы помочь с адаптацией информационных систем под новый вид безналичных денежных средств вне зависимости от используемых компанией платформ. Срок реализации такого проекта составляет от одного месяца и зависит от количества учетных систем и объема процессов», — отметил Дмитрий Ивицкий, заместитель директора дивизиона аутсорсинга и сервисов IBS.