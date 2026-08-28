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Безопасность ИТ в банках
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Более 40% москвичей сталкивались с киберугрозами

Кибератаки уже затронули 44% москвичей: 24% рассказали, что их аккаунты в сети взламывали, а 20% — даже фиксировали случаи утечки своих данных. Такие результаты показало исследование «СберСтрахования». Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

В целом по стране чаще всего с подобными ситуациями сталкивались жители Кемерово (71%), Ульяновска, Махачкалы и Новокузнецка (по 67%), а также Иркутска (66%).

Исследование показало, что на доверие россиян влияет то, как относятся к вопросам кибербезопасности компании, которым они передают информацию о себе. Более половины участников опроса (54%) отметили, что взлом сервиса, утечка данных или длительный сбой в его работе снизят их доверие к бизнесу.

На этом фоне уровень защиты информационных систем становится для россиян одним из значимых факторов при выборе услуг. 67% респондентов отметили, что сведения о защите ИТ-систем компании напрямую влияют на их решение пользоваться её услугами. Ещё 16% обращают на это внимание, только когда речь идёт о важных сервисах — финансовых и медицинских, а 12% — если компания запрашивает персональные данные. При этом 62% опрошенных готовы платить больше за товары и услуги, если уверены, что бизнес уделяет повышенное внимание цифровой устойчивости.

Герман Барг, председатель Московского банка Сбербанка: «Для бизнеса кибератака может обернуться простоем, потерей выручки и дополнительными расходами на восстановление. Поэтому компаниям важно заранее готовиться не только к самим инцидентам, но и к их последствиям: определить порядок реагирования и источник бюджета для покрытия затрат на восстановление. Киберстрахование в этой ситуации становится финансовой опорой для бизнеса. Такие программы могут не только компенсировать ущерб, но и покрывать оплату привлечения специалистов по информационной безопасности, которые помогут остановить развитие кибератаки и вернуться к нормальной работе».

Владимир Шилин, исполнительный директор направления корпоративного страхования «СберСтрахования»: «Наше исследование показывает, что для людей важно не только то, насколько хорошо компания защищена от кибератак, но и то, как она действует, если хакерам всё же удалось обойти защиту. 66% россиян считают, что бизнесу необходимо как можно скорее восстановить работу сервисов, 18% ждут усиления защиты информационных систем. Еще 17% хотят, чтобы клиентов оперативно уведомили о произошедшем и объяснили, какие данные могли быть затронуты, а 16% — чтобы компания открыто сообщала об устранении последствий. Полностью исключить риск взлома невозможно, и страхование помогает бизнесу заранее обеспечить ресурсы для оперативного реагирования. Например, СберСтрахование предлагает продукт, в рамках которого оплачивает работу специалистов по информационной безопасности: они помогают быстро локализовать угрозу, восстановить нормальную работу и провести расследование, тем самым обеспечив финансовую устойчивость компании».

Исследование проводилось в августе 2026 г. Количество респондентов составляет около 7 тыс. человек.

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