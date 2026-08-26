МТС внедряет возможность оплаты цифровым рублем в своих сервисах

МТС расширила возможности сервиса приема платежей «МТС Pay». С 1 сентября 2026 г. пользователи смогут оплачивать товары и услуги цифровым рублем в мобильном приложении «Мой МТС» и интернет-магазине МТС. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Цифровой рубль – новая форма национальной валюты, которая эквивалентна обычному рублю. Счет цифрового рубля открывается на платформе Банка России, и клиент может управлять им через приложение банка, который подключен к платформе. Цифровой рубль выпускается и защищается Банком России.

Оплата цифровым рублем будет распространяться на все сервисы, где интегрирован модуль «МТС Pay». Возможность не привязана к отдельным категориям товаров и услуг. С 1 сентября абоненты смогут оплачивать услуги и товары цифровым рублем в приложении «Мой МТС» и интернет магазине МТС.

Оплата покупок цифровыми рублями схожа по механике проведению операций с помощью сервиса быстрых платежей (СБП). Если у пользователя есть счет цифрового рубля, ему нужно выбрать на экране оплаты «Цифровой рубль», выбрать банк и провести оплату.

«Интеграция оплаты цифровым рублем в сервисы МТС позволяет расширить выбор способов для пользователей и сделать технологию доступной в привычных сценариях повседневных покупок. При этом для наших партнеров подключение нового способа оплаты происходит в рамках уже встроенного модуля МТС Pay, что позволяет масштабировать использование цифрового рубля без необходимости менять привычную платежную инфраструктуру и дополнительных затрат на стороне партнера», – сказал бизнес-лидер стрима «МТС Pay» Алексей Калина.