Fuzzy Logic Labs подготовила антифрод-платформу для защиты новых платежных сценариев с использованием цифрового рубля

Компания Fuzzy Logic Labs (входит в «Х.Технологии» «Ростелекома») обновила интеллектуальную платформу противодействия мошенничеству Smart Fraud Detection (SFD) для поддержки операций с цифровым рублем. В преддверии старта внедрения нового платежного инструмента в системе стал доступен модуль защиты цифровых кошельков. Он обеспечивает интеграцию нового типа платежей в существующие антифрод-системы банков и выполнение предусмотренных регулятором процессов без перестройки ИТ-инфраструктуры. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

С 1 сентября 2026 г. крупнейшие российские банки начинают предоставлять клиентам операции с цифровым рублем. Внедрение технологии происходит поэтапно по всей банковской системе страны. Интеграция платежных сообщений нового типа в действующие антифрод- и AML-системыi — одна из ключевых задач для банков на этапе подключения к платформе цифрового рубля. Smart Fraud Detection поддерживает масштабируемую архитектуру и позволяет финансовым организациям встроить проверку транзакций и кошельков, автоматизировать обработку новых платежных данных и сократить сроки адаптации ИТ-инфраструктуры без остановки операций и дополнительных инвестиций в собственные модули.

Лилия Шароватова, генеральный директор Fuzzy Logic Lab: «Запуск нового модуля платформы Smart Fraud Detection совпадает с началом нового этапа развития российской платежной инфраструктуры. Цифровому рублю предстоит стать полноценной частью экономики страны, и новый класс цифровых идентификаторов необходимо учитывать в процессах безопасности, финансового мониторинга и управления рисками. Это означает, что количество операций, требующих автоматизированной проверки, анализа, и выявление потенциально рискованных сценариев вырастут. Мы подготовили нашу платформу для того, чтобы и крупные банки, и организации, которым только предстоит использовать цифровой рубль, могли максимально технологично и безопасно включить его в свою работу. Модуль, предназначенный специально для работы с цифровыми кошельками и реквизитами цифрового рубля, обеспечит проверку цифровых идентификаторов наряду с традиционными банковскими реквизитами. Таким образом, наша инфраструктура готова поддержать внедряющие цифровой рубль организации на всех этапах, предусмотренных регулятором».

Интеллектуальная платформа Smart Fraud Detection разработана с учетом специфики банковского бизнеса и обеспечивает фрод-мониторинг 50% всех банковских транзакций в России. Ядром системы является механизм мониторинга и оценки каждой совершаемой транзакции, при этом анализируются как платежные транзакции, так и сессионные события. Для анализа используются уточненный профиль клиента и параметры устройств. Решение включено в реестр отечественного ПО Минцифры России.