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Банк «Санкт-Петербург» переводит кредитование МСБ в онлайн

Банк «Санкт-Петербург» продолжает совершенствовать процесс кредитования для малого и среднего бизнеса и переводит его в онлайн. Теперь клиенты Банка – юридические лица и индивидуальные предприниматели – могут оформить и подписать кредитный договор/соглашение по стандартным кредитным продуктам прямо в интернет-банке i2b. Новый сервис – это возможность в кратчайшие сроки оформить кредит без залога до 10 млн руб. Об этом CNews сообщили представители банка «Санкт-Петербург».

В интернет-банке БСПБ предприятия малого и среднего бизнеса могут оформить готовые кредитные решения, разработанные с учетом реальных потребностей компаний: беззалоговый кредит «СМАРТ Стандарт» и овердрафт «СМАРТ Овердрафт». Продукты ориентированы на быстрое финансирование текущих задач бизнеса.

Так, кредит «СМАРТ Стандарт» создан для компаний, которым требуется целевое финансирование на пополнение оборотных средств, закупку сырья и материалов, оплату услуг подрядчиков, а также на другие текущие потребности бизнеса. Кредит предоставляется без залога, что делает продукт доступным для широкого круга предприятий МСБ. Оперативное принятие решения, упрощенный пакет документов и автоматизированные процессы оценки позволяют быстро получить одобрение. Параметры кредитования, сумма и срок подбираются с учетом специфики бизнеса и прогнозируемых денежных потоков.

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Овердрафт «СМАРТ Овердрафт» – это инструмент для оперативного покрытия временных кассовых разрывов. Продукт особенно актуален для компаний с неравномерным поступлением выручки, сезонной динамикой и пр. Лимит овердрафта позволяет использовать дополнительные средства сразу при возникновении потребности без подачи новых заявок. Проценты начисляются только на использованную сумму и за фактический срок пользования кредитными ресурсами. Клиент видит доступный лимит и текущие обязательства в интернет-банке.

«Мы стремимся предлагать бизнесу максимально практичные и удобные финансовые инструменты, которые помогают решать реальные задачи здесь и сейчас. Наши продукты для МСБ учитывают специфику работы небольших и средних компаний: скорость, прозрачность и гибкость условий. «СМАРТ Стандарт» и «СМАРТ Овердрафт», которые теперь можно оформить онлайн, помогут предпринимателям сосредоточиться на развитии бизнеса и не отвлекаться на сложности финансирования», – сказал директор департамента продуктов корпоративного бизнеса Банка «Санкт-Петербург» Дмитрий Туманский.

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