Сбербанк внедряет мультимодальных ИИ-агентов для борьбы с фишингом

По экспертным оценкам, ежедневно в мире появляется более 11 тыс. фишинговых сайтов, средний срок их жизни составляет около 5 часов. При этом ИИ-модели позволяют злоумышленникам генерировать новые страницы за считанные минуты, поэтому ручной поиск и проверка сайтов на предмет фишинга становятся неэффективными. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Сбербанк разработал мультимодальных ИИ-агентов для борьбы с фишингом и интегрировал во внутреннюю платформу киберразведки банка. Новая система работает по принципу AI vs AI и заменяет ручной труд: четыре специализированных агента проводят независимую экспертизу четырех срезов данных сайта: текст, код, инфраструктура и изображение (скриншот). Собранные артефакты образуют доказательную базу, на основе которой «агент-прокурор» и «агент-адвокат» ведут условный спор, выявляя противоречия, а «агент-судья» принимает финальное решение, опираясь не на одну метку, а на проверяемую цепочку улик и аргументов.

Внедрение агентского подхода позволит в разы увеличить объем анализируемых ресурсов без дополнительных людских трудозатрат. Время анализа сайта агентами-специалистами составляет менее минуты, а целевой показатель – более 200 тыс. анализируемых ресурсов в квартал.

В настоящий момент решение проходит этап финального обучения. Система уже выполняет роль высокоскоростного ассистента – проводит первичный анализ, приоритизирует угрозы и готовит обоснованный отчет для блокировки, которую подтверждает специалист. Переход к полностью автономному принятию решений о блокировке фишинговых ресурсов планируется после завершения периода обучения.

На текущий момент предыдущая версия модуля выявления фишинга уже имеется в разработанной Сбербанком платформе управления киберугрозами X Threat Intelligence. К ней могут подключаться любые российские организации, и сейчас их более 760. В перспективе модуль будет усовершенствован с помощью системы агентского анализа, что сделает борьбу с фишингом для подключенных компаний еще более эффективной: они смогут быстрее и в большем количестве обнаруживать фишинговые ресурсы, маскирующиеся под их бренд.