CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы ИТ в банках
|

МТС внедряет возможность оплаты цифровым рублем в своих сервисах

МТС сообщила о расширении возможностей сервиса приема платежей «МТС Pay». С 1 сентября 2026 г. пользователи смогут оплачивать товары и услуги цифровым рублем в мобильном приложении «Мой МТС» и интернет-магазине МТС.

Цифровой рубль – новая форма национальной валюты, которая эквивалентна обычному рублю. Счет цифрового рубля открывается на платформе Банка России, и клиент может управлять им через приложение банка, который подключен к платформе. Цифровой рубль выпускается и защищается Банком России.

Оплата цифровым рублем будет распространяться на все сервисы, где интегрирован модуль «МТС Pay». Возможность не привязана к отдельным категориям товаров и услуг. С 1 сентября абоненты смогут оплачивать услуги и товары цифровым рублем в приложении «Мой МТС» и интернет магазине МТС.

Максим Радюков, ИТ-директор «Циана»: Мы создали единый контур генеративного ИИ для всей компании
Максим Радюков, ИТ-директор «Циана»: Мы создали единый контур генеративного ИИ для всей компании цифровизация

Оплата покупок цифровыми рублями схожа по механике проведению операций с помощью сервиса быстрых платежей (СБП). Если у пользователя есть счет цифрового рубля, ему нужно выбрать на экране оплаты «Цифровой рубль», выбрать банк и провести оплату.

«Интеграция оплаты цифровым рублем в сервисы МТС позволяет расширить выбор способов для пользователей и сделать технологию доступной в привычных сценариях повседневных покупок. При этом для наших партнеров подключение нового способа оплаты происходит в рамках уже встроенного модуля МТС Pay, что позволяет масштабировать использование цифрового рубля без необходимости менять привычную платежную инфраструктуру и дополнительных затрат на стороне партнера», – отметил бизнес-лидер стрима «МТС Pay» Алексей Калина.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как банк из топ-3 заменил Oracle WebLogic: опыт внедрения российской платформы управления серверами приложений

Россияне будут платить за сотовую связь цифровыми рублями. Пока по желанию

Дата-центры в России классифицируют по надежности - с акцентом на физическую защиту

ФСБ согласовала критерии блокировки телефонных номеров. В опасности SIM-карты из криминальных схем, номера из «черных списков» ЦБ и звонки из-за границы с подменой номера

Таинственный российский производитель чипов выведет крупный завод по производству чипов на полную мощность в 2028 году

«Додо пицца» внедрит ИТ-платформу для выплаты самозанятым до 5 миллиардов в год

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Лучшие ноутбуки для школы и университета в 2026 году: выбор ZOOM

Лучшие смартфоны для школьников в 2026 году: хиты продаж

Лучшие инверторные кондиционеры в 2026 году: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще