«ЮMoney» масштабируют сервисы для иностранцев: сайт и приложение компании адаптированы для туристов из Китая

«ЮMoney» масштабируют сервисы для иностранцев. Сайт и приложение компании адаптированы для туристов из Китая. Ранее «ЮMoney» выпустили POS-материалы на китайском языке, запустили соцсети с оперативной поддержкой в комментариях и подключили сервис поддержки на базе ИИ — все на китайском. Для иностранцев уже работал англоязычный промосайт, а теперь «ЮMoney» полностью адаптировали интерфейс и для китайских пользователей. Об этом CNews сообщили представители «ЮMoney».

Перевод портала и приложения — ответ на стабильный рост популярности сервиса среди нерезидентов. Теперь китайскоязычные пользователи могут полностью управлять сервисом на родном языке: регистрироваться, выпускать карту, контролировать счёт и оплачивать покупки. Над переводом работали ИИ и носители языка. Чтобы исключить смысловые ошибки, результат оценила китайскоязычная аудитория — так пользовательский путь стал интуитивно понятным. Благодаря PWA-версии мобильные пользователи проходят полный цикл — от знакомства с сервисом до повседневных платежей — в привычной языковой среде без ограничений.

«По структуре аудитории карты туриста мы видим, что китайские пользователи формируют основной спрос. Перевод портала и приложения — это не косметическое изменение, а снижение риска ошибок на старте и ускорение первых платежных действий. Когда человек приезжает в другую страну, возможность пользоваться финансовыми услугами на родном языке снимает значительную часть бытовых сложностей. Удобство входа в сервис становится частью платёжной инфраструктуры, а не дополнительной опцией», — сказал директор по розничным продуктам «ЮMoney» Андрей Ефимочкин.

Карта туриста от «ЮMoney» — платежное решение для иностранных гостей России. Получить карту можно в точках выдачи, доставкой курьером-партнером «Самоката» в ряде городов или с предварительным заказом в Китай до поездки. Сейчас карты выдают в аэропортах Москвы (Шереметьево), Санкт-Петербурга (Пулково) и Владивостока. Кроме того, их можно получить в офисах «ЮMoney» в Москве, Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде, а также в отделении Сбербанка на Большой Дмитровке. Список точек продолжает расширяться. Комплексная локализация сайта и мобильного приложения обеспечивает туристам бесшовный опыт на все время пребывания в России.