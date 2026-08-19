CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация ИТ в банках
|

«БИФИТ» и «Диасофт» подписали соглашение о сотрудничестве в проектах цифрового рубля

Компания «БИФИТ», российский разработчик решений для дистанционного банковского обслуживания (ДБО), и компания «Диасофт», российский разработчик программного обеспечения для финансового сектора, подписали соглашение о сотрудничестве в проектах цифрового рубля. Об этом CNews сообщили представители компании «Диасофт».

Результатом партнерства станет создание «коробочного» совместного решения, объединяющего передовые технологии обеих компаний для бесшовного подключения кредитных организаций к платформе цифрового рубля (ПлЦР). В нескольких российских банках уже идут пилотные проекты, по результатам которых в ближайшее время будет представлено полноценное «коробочное» решение.

Интеграция решения «Цифровой рубль Банка России» от «Диасофт» и экосистемы ДБО «iBank» от «БИФИТ» закрывает полный технологический контур для банка-участника ПлЦР. Партнерство распределяет ключевые зоны ответственности: «Диасофт» берет на себя бэк-офисные процессы, ядро интеграции и автоматизацию операционной деятельности, а «БИФИТ» отвечает за клиентский путь, пользовательские и программные интерфейсы ДБО, подсистему информационной безопасности.

Согласно требованиям Федерального закона248-ФЗ, банкам с универсальной лицензией необходимо автоматизировать к 1 сентября 2027 г. операции с цифровым рублем. Для этого им нужно заблаговременно построить и предоставить своим клиентам надежную платежную инфраструктуру. Сотрудничество «Диасофт» и «БИФИТ» позволяет преодолеть ключевые вызовы, с которым сталкиваются банки с универсальной лицензией, и дает следующие возможности:

Экспертиза вендоров. Банки нуждаются в готовой методологии и практическом опыте, так как функциональность ПлЦР развивается очень динамично. Совместное решение «БИФИТ» и «Диасофт» аккумулирует актуальный рыночный опыт и регуляторные требования, а его работоспособность подтверждена реальными проектами.

Сложность проектирования. Внедрение ЦР требует от банка одновременной глубокой экспертизы в информационной безопасности, операционной деятельности, клиентском опыте, системах ПОД/ФТ и антифрода. Найти редких универсальных специалистов на рынке крайне сложно – совместное предложение «БИФИТ» и «Диасофт» закрывает эту потребность «под ключ».

Максим Радюков, ИТ-директор «Циана»: Мы создали единый контур генеративного ИИ для всей компании
Максим Радюков, ИТ-директор «Циана»: Мы создали единый контур генеративного ИИ для всей компании цифровизация

Экономия бюджетов. Поддержка постоянных изменений нормативной базы и самостоятельная интеграция смежных систем сопряжены с высокими рисками и дублированием затрат. Единый типовой интеграционный шлюз минимизирует издержки и формирует единую точку ответственности.

Эффективное развитие направлений. Банки могут развивать свою стратегию с оптимальной скоростью, а модернизация клиентских сценариев и появление новых каналов дистрибуции не будет затрагивать отлаженные бэк-офисные процессы и наоборот. Цифровую трансформацию в операционной работе можно делать независимо от дистанционных коммуникаций.

«Сегодня для банка критически важно не тратить время на поиск рабочих комбинаций, а сразу получить надежное решение, особенно если до масштабных сроков запуска остаются считанные месяцы. Партнерство «БИФИТ» и «Диасофт» как раз представляет собой материализованный проектный опыт в формате готового решения и синергию двух лидеров», – отметил Сергей Добриднюк, заместитель директора департамента «Операционная деятельность» компании «Диасофт».

«В условиях стремительного изменения правил игры банкам нужен не просто поставщик софта, а технологический союзник. «БИФИТ» и «Диасофт» объединяет инновационный взгляд на развитие российской финансовой ИТ-сферы. Мы видим со стороны своих клиентов – а их более 50 – устойчивый запрос на интеграцию экспертиз и партнерство, избавляющую банки от необходимости самостоятельно «примирять» разрозненные изолированные решения», – сказал Руслан Артемьев, коммерческий директор, лидер направления «Цифровой рубль» компании «БИФИТ».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Ежегодный форум CNews «Технологии искусственного интеллекта» состоится 22 сентября

Погиб глава ИТ и информационной безопасности важного российского банка

Конференция CNews «Практика импортозамещения 2026» состоится 1 октября

Конференция CNews «Оптимизация цифровой инфраструктуры 2026» состоится 10 сентября

Платите цифрами, пользуйтесь приложением. Российские банки закрывают тысячи отделений и не подпускают россиян к наличным

Россиян спасают от отсутствия интернета. Оплачивать проезд теперь можно по SMS

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Лучшие 65-дюймовые телевизоры с MiniLED в 2026 году: выбор ZOOM

Скрытые ловушки гарантии: самые нелепые причины отказа в ремонте гаджетов

Самые эргономичные подставки для ноутбуков в 2026 году: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще