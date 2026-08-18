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В веб-версию «СберБизнес» теперь можно войти по биометрии

Предпринимателям больше не нужно запоминать логины и пароли. В веб-версии интернет-банка «СберБизнес» заработал вход по биометрии: достаточно сканирования лица или отпечатка пальца. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Новый способ авторизации настраивается всего один раз на любом устройстве пользователя — компьютере, планшете или смартфоне. После этого биометрический вход автоматически становится доступным на всех гаджетах. Никаких СМС-кодов и лишних действий.

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Для владельцев iPhone также расширены возможности PWA-версии «СберБизнес». Она представляет собой ярлык на главном экране, визуально неотличимый от нативного мобильного приложения и устанавливающийся за пару кликов. Настройка биометрии в PWA-версии занимает не более двух минут: достаточно нажать кнопку «Биометрия» на экране входа и следовать инструкциям.

Анна Лоевская, директор департамента «Бизнес-помощник» Сбербанка: «Биометрический вход уже стал стандартом — люди используют его постоянно, что называется "на автомате", для доступа к разным сервисам и устройствам. В преддверии Восточного экономического форума мы встроили биометрию в веб-версию СберБизнес, а также в PWA-версию для владельцев айфонов, чтобы ускорить процесс и сделать его более безопасным. Вход по ПИН-коду по-прежнему доступен, просто теперь у наших клиентов появилась альтернатива».

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