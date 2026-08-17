CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы ИТ в банках
|

Без лишних слов: в «СберБанк Онлайн» появились реакции на переводы

В «СберБанк Онлайн» теперь можно поблагодарить человека, который отправил перевод, — в пуш-уведомлении о входящем переводе появилась возможность оставить реакцию. Она доступна пользователям приложения на Android версии 17.7 и выше. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Достаточно одного нажатия — и выбранный эмодзи моментально отправляется человеку, который перевел деньги. Причем сделать это можно прямо из пуш-уведомления, даже не заходя в приложение. Сейчас доступно восемь реакций на любой случай: от пламенного «огня» до теплого «сердечка» или одобрительного «лайка» — каждый найдет ту, которая лучше всего выражает его настроение. Ответить на перевод можно в течение 24 ч после получения средств.

Сергей Шкаринов, директор дивизиона, лидер продукта «Уведомления» Сбербанка: «Переводы давно стали частью общения между людьми. Мы отправляем деньги родителям и детям, помогаем друзьям, поздравляем близких — и часто добавляем к переводу несколько тёплых личных слов. Теперь на такой перевод можно так же просто ответить: одним нажатием показать, что деньги дошли, или поблагодарить с помощью подходящего эмодзи. Мы хотим, чтобы привычные финансовые сервисы были не только удобными, но и человечными».


Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Конференция CNews «Оптимизация цифровой инфраструктуры 2026» состоится 10 сентября

Платите цифрами, пользуйтесь приложением. Российские банки закрывают тысячи отделений и не подпускают россиян к наличным

Россиян спасают от отсутствия интернета. Оплачивать проезд теперь можно по SMS

Конференция CNews «HR Tech 2026: архитектура интеллектуального управления» состоится 6 октября

CNews FORUM 2026: Первые докладчики определены, список ежедневно пополняется

Отечественные сертификаты оставьте себе. Россияне нашли замену сайтам банков, неработающим в Chrome и Safari

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Обзор Digma Pro QLED 55": доступный QLED-телевизор для кино и игр

Какими личными данными ни в коем случае нельзя делиться с нейросетями

Лучшие устройства Dreame в промоакции «Умный старт сезона»: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще